La ‘Barbie colombiana’ ofrece millonaria recompensa por información del hombre que robó a su hija

Tatiana Murillo, mejor conocida como la ‘Barbie colombiana’ denunció que su hija fue víctima de robo el pasado fin de semana, brindando algo de información sobre lo sucedido e incluso compartiendo una imagen del hombre en cuestión. Además, ofreció una gran recompensa a aquella persona que le pueda brindar información adicional sobre el delincuente.

A través sus historias, la joven protagonizó un video en el que le informó a sus seguidores sobre un incómodo evento en horas de la mañana del pasado domingo, indicando que su hija Sofía había sido víctima de robo, algo que la dejó en un estado de shock por la impresión del suceso.

También reveló que la persona que robó a su hija seguía a la chica en Instagram e incluso miraba sus historias, dando a entender que a través de esta plataforma pudo saber la ubicación y lo que hacía ella.

“Estamos en el parque de Sabaneta, acaban de robar a mi hija. El hijue***a que la robó la estuvo siguiendo, incluso ve las historias de Sofía, tenemos las capturas. Vamos a hacer la denuncia, vamos con la policía. Sofía está shock completamente, pero ya sabemos quién es”, dijo la Barbie colombiana en el clip, advirtiendo también que si el hombre no se comunicaba con ella revelaría su identidad.

Y al parecer el sujeto no se reportó, razón por lo que Tatiana Murillo decidió publicar la foto de la persona que robó a su hija, invitando a sus seguidores a que si saben quién es, le brinden información al respecto

También dio a entender que el hombre no trabaja solo, escribiendo que si no se reportaba, revelaría la foto de su compañera: “si no aparecen suelto la foto de la vieja”.

La Barbie colombiana ofrece una jugosa recompensa por más información de los ladrones

La modelo dejó ver lo comprometida que está por llevar ante la justicia al hombre que robó a su hija al invitar a sus seguidores a que le pasen fotos del sujeto con la promesa de que ella les dará un millón de pesos por esta información.

“Le voy a enviar un millón de pesos ya a la persona que me mande fotos de este sujeto. Mándeme las fotos y apenas yo corrobore que es él, les voy a dar un millón de pesos para saber quién es este sujeto”, dijo la Barbie colombiana.

En una historia aclaró que la razón de esto es que el hombre en cuestión quiere robarse las cuentas de redes sociales de su hija, porque le vació su cuenta bancaria y porque está estafando gente a nombre de ella, según comentó.

Finalmente indicó que varios de sus seguidores ya se han puesto a la tarea de buscar al hombre, pero de momento ninguna de las fotos que le han enviado ha sido útil para identificar al ladrón.