“¿Qué saben ustedes?”: La ‘Barbie colombiana’ reveló si participará en ‘La Casa de los Famosos’

La ‘Barbie colombiana’ volvió a ponerse en la mira de algunos internautas luego de que se pronunciara respecto a algunos rumores que la ubicarían como una de las nuevas participantes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, explicando a través de una historia de Instagram qué sabe respecto a estas noticias.

El reality show de RCN ha dado mucho de qué hablar desde que salió al aire, incomodando a muchos televidentes por los problemas técnicos que se presentaron durante la transmisión, además de otros aspectos polémicos como los conflictos, un caso complicado de infidelidad y hasta algunos desaires dentro de la casa/estudio.

Sin embargo, el programa ha gozado de un rating bastante decente, en especial luego del breve ingreso de Alejando Estrada, expareja de Nataly Umaña quien protagonizó un amorío con Miguel Melfi. Este momento elevó la cantidad de espectadores y le dio al canal un repunte en comparación con los días anteriores.

Sin embargo, ahora que la actriz quedó eliminada el pasado domingo, las cosas están un poco más calmadas dentro de La Casa de los Famosos. Y a propósito de esto y de que el próximo lunes llegará un nuevo programa para rivalizar con este reality show, tal parece que RCN quiere implementar una nueva estrategia para mantener el rating.

Y es que a través de sus redes sociales anunciaron que el mismo día que Caracol estrenará el ‘Desafío’ en su edición aniversario, el reality contará con nuevos participantes en la casa, generando furor entre algunos de los televidentes.

Tras este anuncio, son muchas las teorías de los colombianos respecto a quiénes serán las nuevas figuran que ingresaran a la casa, siendo una de las más sonadas la Barbie Colombiana.

¿La Barbie Colombiana entrará a La Casa de los Famosos?

A propósito de esto, varios de sus seguidores aprovecharon una sesión de preguntas y respuestas para interrogar a la influencer sobre este tema, a lo que ella respondió de manera críptica si su participación sería una realidad.

“¿Qué saben ustedes que yo no sé? Tengo la casilla de preguntas inundada con eso. No tengo ni idea, niñas. Lo único que sí les puedo decir es que si no fuera por Karen y ‘La Segura’ el rating ya se les hubiera caído”, dijo la Barbie colombiana.

Y si bien fue evasiva al no brindar una respuesta concreta, sí dio a entender que La Casa de los Famosos necesita una figura con personalidad para que el rating pueda subir. Sin embargo, en ningún momento confirmó que estaba hablando sobre ella.