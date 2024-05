Paola Jara abrió su corazón y confesó lo doloroso que fue la separación de sus padres, “te marca de niña”

Una de las cantantes más famosas en la industria del entretenimiento es Paola Jara, reconocida artista de música popular que lleva más de 15 años dando a conocer su música en diversos lugares de Colombia y el mundo. Si bien, la música es su más grande pasión, también ha incluido su gusto por el diseño, a su rol en los escenarios, pero lo más importante para la paisa en su familia y recientemente confesó lo doloroso que fue la separación de sus padres.

A pesar de ser una reconocida figura en la industria de la farándula, son varios los detalles desconocidos por sus fans, teniendo en cuenta que en varias ocasiones ha sido el blanco de las críticas por el inicio de su relación y posterior matrimonio con Jessi Uribe, sin embargo, hace pocos días sacó a la luz los problemas que tuvieron sus padres y que los llevó a la separación.

¿Qué pasó con los papás de Paola Jara?

Paola Jara fue invitada a la emisora ‘Tropicana’ donde además de hablar de su música, también se refirió a varios de los temas personales, donde el foco no fue precisamente Jessi Uribe, como suele serlo. En esta ocasión, habló de su madre, Marleni Jaramillo, y su padre, William Zapata, quienes sostuvieron un vínculo durante varios años y fruto de esta nació la artista y su hermana, María Jara.

Aunque se pensó que los padres de la artista seguían juntos, en medio de la entrevista Jara recordó uno de los momentos más complejos que vivió: “Yo pienso que como todas las familias, siempre van a ver problemas, cosas lindas, pero mi mamá y mi papá son separados, entonces si tengo recuerdos cuando era niña de que mi mamá le tocó irse en una de las tantas separaciones hasta ya la última (…)

En esa época sí recuerdo que me quedé como unos meses viviendo con mi papá, porque mi mamá es huérfana de madre y padre, entonces no tenía quien le ayudara conmigo y se fue a trabajar a Medellín (…) Por más de que estuviera con mis tías con mi papá y estuviera super bien, extrañaba a mi mamá entonces tengo ese recuerdo de la niñez que llegaba del colegio y me paraba como en el balcón de la casa a esperar que mi mamá en algún momento iba a llegar (…) Es algo que te marca de niño”.

Finalmente, la cantante aseguró que tiempo más tarde su deseo se hizo realidad, pues posteriormente, se fue a vivir con su mamá y pasaron varios años hasta que se volvieron a separar debido a los diversos compromisos con los que cuenta Paola Jara.