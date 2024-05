“No caí en cuenta”: Andrea Serna se ganó un regaño por su comentario en el ‘Desafío XX’

Andrea Serna, una de las presentadoras más reconocidas de la televisión nacional por su brillante desempeño en el reality ‘DesafíoXX’, continúa cautivando al público no solo por su profesionalismo en pantalla, sino también por sus mensajes cargados de optimismo y superación en sus redes sociales.

En una de sus recientes publicaciones en Instagram, Andrea compartió reflexiones sobre los valiosos aprendizajes que ha adquirido a lo largo de su carrera como conductora del popular programa de competencias. Destacó la importancia de transmitir esos conocimientos a otros, instándolos a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles de la vida.

Sin embargo, esta publicación no estuvo exenta de controversia. Una usuaria de redes sociales señaló un comentario realizado por Andrea durante el episodio más reciente del programa, que no fue bien recibido por algunos espectadores. Durante una conversación sobre el desafío de sentencia y servicios con los miembros del equipo Omega, Andrea utilizó la expresión “De Guatemala a Guatepeor”, lo que generó críticas por parte de una usuaria de ese país.

La internauta expresó su descontento con el comentario, argumentando que sonaba despectivo hacia su país y su gente, especialmente viniendo de alguien que suele transmitir mensajes positivos. Andrea respondió rápidamente, explicando que no había sido su intención ofender a nadie y que la expresión era simplemente un juego de palabras común en Colombia, sin ninguna connotación negativa hacia Guatemala.

“Dios, no caí en cuenta, créeme que cuando los colombianos lo hacemos no es por el país, es un juego de palabras, ahora que lo dices, claro que sí, tienes toda la razón, pero repito, cuando se usa la expresión no se está haciendo en esa vía. Anotadísimo”, expresó la presentadora.

Aunque Andrea aclaró su postura y se disculpó si alguien se sintió ofendido, el incidente destacó la necesidad de sensibilidad cultural y respeto mutuo en la comunicación.