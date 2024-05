Andrea Serna mostró gran preocupación por la situación actual que atraviesa el país, ¿qué dijo?

Andrea Serna es una de las presentadoras más conocidas de la televisión colombiana, ha sido la cara de producciones como ‘Protagonistas de NuestraTele’, ‘El Factor X’ y la más reciente ´producción de la que es la cara es ‘El Desafío’ en su formato ‘The Box’ una producción de Caracol que ha tenido gran reconocimiento desde su primera emisión; Andrea no solo está dedicada a la televisión, pues ha aprovechado sus redes sociales para compartir parte de sus rutinas, de sus secretos de belleza y opiniones.

Por esto último, la presentadora antioqueña ha decidido llevarle a sus seguidores información sobre la situación que está atravesando el país frente al tema del turismo sexual con menores, vale la pena mencionar que en las últimas semanas se han reportado varios casos en la ciudad de Medellín que dan cuenta de la gran problemática que significa el turismo sexual.

Uno de los casos que más ha dado revuelo en estas semanas son las conversaciones de Stefan Andrés Correa un estadunidense capturado que visitó varias veces la ciudad de Medellín con el objetivo de tener encuentro sexuales con menores de edad, según las confesiones que ha realizado en las audiencias entre los 10 y 12 años.

Andrea Serna no dudó compartir esta información en sus historias y además afirmó que es necesario poner sobre la mesa estas conversaciones de problemáticas que están afectando a los menores del país, Andrea afirmó: “no podemos dejar esta conversación a la sombra”.

La presentadora de ‘El Desafío’ no es la única que ha expresado su indignación, pues Carolina Cruz también uso sus redes sociales para hacer un llamado al cuidado y la protección de los menores que están sometidos a realidades tan fuertes, Carolina Cruz no dudo en afirmar: “Nuestros niños… ¿Por qué motivo y razón son siempre los más afectados? ¿Por qué no los cuidamos? Son nuestro tesoro más grande. No hay derecho”.