¿Le cae mal? Esto fue lo que dijo ‘Beba’ sobre lo que pasó con Andrea Serna en el ‘Desafío XX’

Andrea Serna Salazar es una destacada presentadora de televisión, locutora de radio y modelo colombiana. Nació el 18 de enero de 1977 en Aranzazu, Caldas, y más tarde se mudó a Cali, donde vivió hasta los 19 años. Aunque estudió mercadeo y publicidad, su carrera profesional ha estado marcada por su trabajo como presentadora en diversos programas de radio y televisión.

De hecho, Andrea Serna ha experimentado una notable evolución desde que comenzó a presentar el programa “Desafío”. A lo largo de los años, ha demostrado un crecimiento profesional significativo y ha dejado una huella imborrable en el formato de competencia.

Por otro lado, Valerie de la Cruz, conocida como Beba, fue una participante que generó mucha controversia en el ‘Desafío XX’ de este año. Desde el comienzo del programa, mostró una personalidad fuerte y chocó con sus compañeros y rivales. Hasta llegar a confrontarse con Andrea Serna por faltarle el respeto a la producción del programa.

Tras la expulsión y fuerte discusión que tuvieron en ese momento, varios televidentes de Caracol Televisión aseguraron que la presentadora había puesto a ‘Beba’ en su lugar después de su cuestionable comportamiento en el ‘reality’.

Ahora bien, en una reciente entrevista que concedió a un reconocido medio de comunicación, la concursante contó detalles inéditos sobre lo que realmente piensa de la reconocida presentadora Andrea Serna.

“Esto me da mucha risa. La gente dice: ‘Ella le faltó el respeto’ o ‘fue grosera’ o ‘se metió con Andrea’. Y yo no me metí con ella; o sea, yo estaba tratando de reclamar mi espacio para expresarme, porque en algún momento sentí que no me lo iban a dar”, indicó ‘Beba’.

Señaló que sintió que la presentadora les pidió sus opiniones a los demás, mientras que a ella la dejaba en silencio.

“Yo en ningún momento sentí que fui grosera o que le hablé mal o que le falte al respeto. Estaba pidiendo que me diera la oportunidad de expresarme”, recalcó.

No obstante, dejó claro que admira mucho a la presentadora y que la situación no tiene por qué trascender: “Andrea es una persona supremamente profesional en su trabajo; ella está bien puesta en su papel”, finalizó.