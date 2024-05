Diego Guauque de ‘Séptimo día’ no cabe de la dicha con el nuevo integrante que llega a su familia, “tras dos años...”

‘Séptimo día’ es uno de los programas de periodismo investigativo de Caracol Televisión que cuenta con más de 7 años acompañando las noches de los domingos de los colombianos. La producción a lo largo de este tiempo se ha encargado de investigar y sacar a la luz escabrosos hechos y está dirigido por Manuel Teodoro y María Lucía Fernández, sin dejar de lado a su equipo de reporteros, entre los que destacan Laura Hincapié y Diego Guauque quien no cabe de la dicha con el nuevo integrante que llega a su familia.

¿Quién es el nuevo integrante de la familia de Diego Guauque de ‘Séptimo día’?

Luego de un poco más de un año de que Diego estuviera ausente de ‘Séptimo día’ regresó al canal más emocionado que nunca, pues el periodismo y ser parte del mencionado programa se han convertido en su pasión más grande. Sin embargo, esta no ha sido la única sorpresa que ha tenido en esta nueva etapa de su vida, pues recientemente mostró quién le ha robado risas y también le ha dado bastante cariño.

“Tras dos años de fallecimiento de Marrón, llega a nuestras vidas su sucesor: Bienvenido, Vito cachorrito”, fueron las palabras que agregó el periodista de ‘Séptimo ‘día’, pues además compartió un corto clip junto al pequeño canino de dos meses y medio, quien resultó ser bastante juguetón, pues según Diego ya le dañó una ropa, un cable del televisor y una alexa.

“Les presentó aquí al nuevo miembro de esta familia, Vito Guauque Rodríguez, preséntate hermano. No me vayas a dañar la gafitas. No sé qué hacer con este loquito. No sé qué hacer con este muchacho. Así lo queremos bastante”, por supuesto, luego de la publicación del periodista, varios de sus fans quedaron flechados con el ‘perrito’ y por ende, la energía con la que cuenta.

¿Cómo se llama el libro de Diego Guauque de ‘Séptimo día’?

El libro de Diego Guauque de ‘Séptimo día’ es ‘El Amor Contra el Cáncer’, el cual comenzó a escribir junto a su esposa, Alejandra Rodríguez, mientras que tenían que enfrentar cada una de las etapas del sarcoma que sufrió. Actualmente, el periodista se encuentra bien de salud, sin embargo, este proceso trajo consigo la perdida de uno de sus riñones.