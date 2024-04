“Piensan que me pagaron por un papel”: ‘Beba’ del ‘Desafío XX’ confesó si el ‘reality’ es real o libreteado

El ‘Desafío XX’ lleva poco más de un mes acompañando las noches de los colombianos con un nuevo grupo de desafiantes quienes llegan a mostrar sus habilidades físicas, con el fin de avanzar dentro de la competencia y poder llevarse el premio mayor. Sin embargo, desde ya uno que otro participante ha logrado destacarse, entre ellos la integrante de ‘Alpha’, ‘Beba’, que terminó siendo expulsada del programa, ya que incumplió varias de las reglas de la producción de Caracol Televisión. Luego de su salida, ‘Beba’ del ‘Desafío XX’ confesó si el ‘reality’ es real o libreteado.

¿Qué pasó con ‘Beba’ del ‘Desafío XX’?

Sin duda, ‘Beba’ logró convertirse en una de las exparticipantes más polémicas a lo largo del programa, pues además de generar molestia en el resto de sus compañeros, también terminó incumpliendo varias de las reglas. En un primer momento, junto a su equipo se quedaron en playa baja, además de contar con unos respectivos guantes de boxeo. Sin embargo, en medio de su descontento procedió a quitárselos e incluso coger su maleta e irse de esta zona, llegando a la casa asignada para su equipo, durmiendo allí, cosa que estaba prohibida y que posteriormente trajo consigo su eliminación.

Qué dijo ‘Beba’ sobre el ‘Desafío XX’?

‘Beba’ del ‘Desafío XX’ luego de estar presente en el más reciente capítulo de ‘Día a día’ de Caracol Televisión se tomó el tiempo para compartir con sus seguidores y responder aquellas dudas que tiene con respecto a su vida y su paso por el ‘reality’. En medio de la dinámica de preguntas, una de las que más se destacó fue precisamente si el ‘reality’ de Caracol era real o libreteado y si salió con algo de dinero.

“Salí en cero, en blanco. Me da mucha risa porque hay mucha gente que piensa a mí me pagaron para ir a hacer un papel. A mí me pagaron para darle ‘rating’ al programa y que me estoy haciendo aquí el fajo de billetes. Que fue un show mediático. Nada, en realidad salí en blanco. Las personas que expulsan no se llevan nada de lo que tenía en el programa así que no”.

En cuanto a si el ‘Desafío XX’ es real o no, ‘Beba’ reiteró que es 100% real: “Absolutamente todo. Aguantamos hambre”, dejando claro que ella fue lo más real posible a lo largo de su paso por el concurso, pues han sido varias las críticas que ha recibido por parte de los televidentes.