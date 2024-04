En las últimas horas uno de los temas que más ha dado de que hablar en las últimas horas ha sido precisamente, las declaraciones de Vicky Dávila en contra de María Jimena Duzán, otra de las periodistas más reconocidas en Colombia, pues Dávila, periodista y actual directora de Revista Semana, quien aseguró a través de sus respectivas redes sociales que Duzán iría detrás de su puesto en la reconocida revista. Como era de esperarse la serie de reacciones no faltaron e incluso hace pocas horas Marbelle salió a defender Vicky Dávila, luego de asegurar que famosa periodista le quitaría la dirección de Semana.

¿Qué dijo María Jimena Duzán sobre Vicky Dávila?

Todo inició cuando la periodista María Jimena Duzán compartió a través de sus redes sociales un nuevo capítulo de su programa ‘A fondo con María Jimenez Duzán’, en medio de este la periodista reiteró: “Al aire/ Gabriel Gilinski en exclusiva ‘si Vicky Dávila se vuelve candidata, no puede ser directora’. El empresario estuvo hablando con Duzán refiriéndose a las diversas reformas propuestas por Gustavo Petro. Además, habría confesado que aún desconoce si Vicky desea ser candidata presidencial, siendo allí, al parecer, donde Dávila salió a referirse a este tema.

¿Qué pasó entre Vicky Dávila y María Jimena Duzán?

Debido a la visibilidad adquirida por parte de Vicky, la periodista se refirió a través de su cuenta de ‘X’ con respecto a este tema. La directora aseguró en un primer momento que ella terminaba ser el tormento de Duzán, sin embargo, no pasaron muchas horas después para que Vicky volviera a referirse al tema indicando: “María Jimena Duzán está haciendo campaña fuerte para llegar a la dirección de Semana Yo sigo en lo mío y Dios guiará como siempre mi camino. Hay que salvar a Colombia”.

Hasta el momento María Jimena no se ha referido al tema, sin embargo, las declaraciones por parte de Vicky Dávila no pararon allí volviendo a retuitear dicho mensaje, dejando clara su molestia y de paso, haciendo una alerta frente a lo que podría ocurrir, recibiendo un sinfín de comentarios con respecto a la situación revelada por Dávila: “Los envidiosos no pasarán”, “Firmes contigo, Vicky”, “Acá estamos firmes con usted, Vicky”, “Vicky te apoyamos.

¿Qué dijo Marbelle sobre Vicky Dávila?

La cantante Marbelle quien suele ser muy activa en sus redes sociales no pasó de largo este hecho, especialmente cuando de referirse al gobierno de Gustavo Petro se trata, pero en esta caso terminó siendo sobre Vicky Dávila, pues en medio del tuit compartido por la directora de Revista Semana, la interprete de ‘Adicta al dolor’ indicó: “Protégeme señor con tu espíritu”, haciendo referencia a que espera que María Jimena no llegue a ocupar este puesto debido a la admiración que siente por Vicky.