“Si usted tiene un problema de adicción, lo invito a que lo devele”: María Jimena Duzán a Gustavo Petro

La reconocida periodista colombiana María Jimena Duzán sorprendió este domingo 5 de noviembre con una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en la que toca un tema del que la oposición ha hablado mucho pero no se ha confirmado: una posible adicción del mandatario a las drogas. Por eso le pide a Petro que reconozca si es adicto o no, pues considera que debe ser honesto ante el país con su estado de salud.

En la columna, publicada en la Revista Cambio, Duzán inició reconociendo que ella votó por Petro en las elecciones presidenciales y que esa misiva la escribía con un profundo respeto.

“No ha sido fácil escribir esta carta. Pero quiero decirle que lo hago desde el respeto y la consideración que me merece”, indicó.

Más adelante, señaló: “Presidente, si usted tiene un problema de adicción, lo invito respetuosamente a que lo devele. La adicción es un problema de salud que afecta a muchos colombianos y aceptarlo no es ni pecaminoso ni es una falla moral”.

Según Duzán, “Cuando desaparece, sabemos de usted de la manera más ríspida: por sus trinos, algunos de ellos razonables, otros delirantes, otros mal escritos que llaman a la revancha y a la pelea, y otros impresentables que proclaman victorias electorales que no se dieron, como el mapa que publicó tras las elecciones del domingo pasado en donde el Pacto Histórico aparece triunfando hasta en Bogotá”.

Y en una contundente frase, dijo:

“Buscando explicaciones sobre por qué usted anda tan atrincherado, me encontré con una posible causa: hay fuentes que me aseguran que las razones de sus desapariciones, las cuales se han vuelto cada vez más frecuentes y prolongadas, tendrían que ver con que usted ha querido mantener oculto un problema de adicción. Si eso es cierto, debería sincerarse, primero con usted mismo, y luego con el país que lo eligió, y contarnos lo que le sucede”.

¿Gustavo Petro es adicto?

Ante esta afirmación, en redes sociales surgió un amplio debate sobre la salud del presidente y los rumores que ya circulan sobre posibles adicciones, que serían el motivo de las faltas del mandatario en algunas citas y eventos desde que asumió el máximo cargo de poder del país.

En la red social X, un usuario comentó: “@MJDuzan es una de las periodistas más serias y mejor informadas de y no escribiría esta carta si no tuviera información privilegiada. Ojalá presidente @petrogustavo lo entienda como una invitación a tratar las adicciones como un problema de salud, y no como un ataque personal”.

Otra persona escribió: “Si María Jimena Duzán hace una carta a PETRO sobre el consumo de drogas, siendo ella una fundamentalista PETRISTA. Eso significa que próximamente estallará un nuevo escándalo donde se confirma que GUSTAVO PETRO es un adicto al FENTANILO”.