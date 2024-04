Vicky Dávila dice que María Jimena Duzán le quiere quitar la dirección de la Revista Semana

La directora de la revista Semana, Vicky Dávila, tiene una vieja pelea con la periodista y columnista María Jimena Duzán. Su último desencuentro se dio después de que Duzán sostuviera una entrevista con el dueño de la revista Semana, Gabriel Gilinski, a quien le preguntó por el papel de Dávila y la posibilidad de que se convierta en candidata presidencial de cara a las elecciones del 2026.

PUBLICIDAD

La conversación fue publicada en el pódcast de Duzán, A Fondo, en el que el empresario no solo se refirió a Vicky Dávila, sino que también habló de su relación con el presidente Gustavo Petro.

Cuando María Jimena “Lo que vi fue una columna, un artículo tuyo en Cambio, diciendo eso. Pero hasta el momento no he visto que Vicky haya indicado o dicho que quiere ser candidata, tampoco le he preguntado al respecto”,

Recomendados

“¿Y no crees que es importante preguntárselo ya?”, preguntó Duzán. Y señaló que podría resultar problemático el hecho de que sea parte de la contienda electoral mientras está al frente de un medio de comunicación.

“Totalmente de acuerdo. Si lo que dices es cierto y efectivamente Vicky se vuelve candidata, por supuesto que no puede ser directora y candidata a la vez. Pero hasta el momento no tengo ninguna indicación de que ella es candidata”, sostuvo Gilinski.

“El tormento tuyo soy yo”: Vicky Dávila a María Jimena Duzán

A través de su cuenta de X (antes Twitter) Vicky Dávila no disimuló la molestia que le causó la entrevista que le hizo Duzán a Gilinski.

“Cosas que mandan en redes. María Jimena Duzán, ‘el tormento tuyo soy yo, el tormento tuyo soy yo… tú no eres feliz, tú no eres feliz, tú no eres feliz, mi amor’”, escribió Dávila, haciendo referencia a un popular video de redes sociales.

Ya en la noche volvió a referirse a su colega e incluso se atrevió a decir que tiene la intención de quitarle el liderato de la Revista Semana. “María Jimena Duzán está haciendo campaña fuerte para llegar a la dirección de SEMANA. Yo sigo en lo mío y Dios guiará como siempre mi camino. Hay que salvar a Colombia”, indicó Dávila en su cuenta de X.

María Jimena Duzán, sin embargo, no ha sido la única líder de opinión que ha mencionado la posibilidad de que Vicky Dávila se lance a la Presidencia de la República. Otras figuras como la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el presidente Gustavo Petro también han manifestado que la intención de la periodista sería llegar a la Casa de Nariño.