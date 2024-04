Alexander del ‘Desafío XX’ se sinceró con Carolina Soto sobre lo ocurrido en Gamma

Alexander del ‘Desafío XX’ fue uno de los invitados de ‘Día a Día’ como es costumbre tras cada eliminación en el box negro. El exparticipante de la polémica casa Gamma llegó junto a Beba, la expulsada de esta edición.

El profesor de taekwondo sostuvo una conversación con la presentadora Carolina Soto quien al ver todo lo que sucedió durante los 20 capítulos en los que participó no dudó en preguntarle si la energía de sus compañeros influyó para que él no se desempeñara como debía en la prueba a muerte.

“Pues sí, yo creo que la motivación es un punto muy a favor para cuando va a realizar no solo alguna prueba física, sino tomar alguna decisión. Sí tú tienes el apoyo de tu equipo puedes llegar más lejos de lo que puedes llegar, por propia cuenta, en este caso como equipo pues yo esperaba el apoyo total, me sentí solo, aparte de que yo tengo una lesión, entonces enfocaba la mente en el dolor, en el pensamiento en que los insultos, en nada de apoyo, sí me afectó, no te lo voy a negar, o sea, se bajonea uno totalmente”, respondió en primera instancia Alexander.

Seguidamente Carolina Soto le preguntó al oriundo de Pasto sobre la convivencia, pero en especial énfasis sobre con cual de las mujeres de Gamma fue más difícil, pues como es de recordar en la casa Gamma estaban con él Karoline, Glock, Anamar y Natalia quienes en diversas oportunidades se enfrentaron con palabras, lo que hizo un punto de quiebre en la convivencia.

“Yo creo que Anamar, porque tenía un trato que no era el justo, no media sus palabras y no sabía comportarse en cuestión de respetar, sobre todo, a una persona mayor. Yo creo que merecía respeto por parte de la chica. Igual pues estábamos en iguales condiciones como participante, por ende, en la vida se debe respetar a los mayores. Con todas tuve roce, pero no roces tan grotescos como ella me trató. Pero no, nada que ver, le deseo lo mejor, no hay rencor alguno que sigan adelante” — Alexander

Finalmente dio a conocer los nombres de la mujer y el hombre que considera pueden llegar a ser los ganadores del ‘Desafío XX’. El primero fue Darlyn de la casa Beta a quien considera una guerrera por la forma en la que la vio competir en las pistas y que la admira. Para el caso de los hombres indicó que Arandú de la casa Alpha y Kevyn de la casa Beta, precisó que cualquiera de los dos puede llevarse el triunfo y poner su nombre en la copa del ‘Desafío XX’.