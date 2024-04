Pelea entre Alexander y Glock del ‘Desafío XX’ ¿quién tiene la razón?

Durante la emisión del capítulo 13 del ‘Desafío XX’ fueron muchas las emociones que se vivieron dentro de la Ciudad de las Cajas, pues mientras en Omega y Beta la buena energía reina y en Alpha los roces se dan de manera pausada, en la casa Gamma las discusiones están a la orden del día.

Todo se dio al finalizar la prueba de contacto por la sentencia y el bienestar en el box rojo en el que el equipo Alpha se alzó con el triunfo y la casa Omega se quedó con el segundo lugar. La descoordinación de Gamma durante la prueba y los reclamos por malas jugadas, que los llevó de nuevo a una derrota, poco a poco fueron encendiendo la mecha de la bomba que estallaría momentos más tarde.

Alexander dijo ante las cámaras su perspectiva sobre la prueba y con ello la opinión respecto al desempeño de las mujeres. Sus palabras fueron de halagos, por lo que Glock le criticó su postura, debido a que lo considera un hipócrita.

“Te lo digo para no decir nada en la casa y no dañar el ambiente allá, pero es bacanisimo pararse frente a una cámara y hablar bien de las mujeres ¿cierto?, pero cuando la cámara no está las tratas a los coñaz@s, porque tú puedes, porque yo no sé quién carajos te crees tú de verdad, hipócrita que eres”

— Glock