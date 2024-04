Carolina Cruz comentó con sus seguidores el incidente que tuvo en carretera; ¿qué pasó?

Carolina Cruz ha ganado reconocimiento como presentadora, modelo y empresaria. Su participación en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión la mantiene activa en la pantalla, donde ha establecido una fuerte conexión con los televidentes. Además de dedicarse a la televisión, ha creado un gran público en sus redes sociales, apartados de su cotidianidad fuera del trabajo, además de la crianza de sus hijos.

Mayormente, los días de descanso de la presentadora se los dedica a sus pequeños, pero en ocasiones decide tener su descanso fuera de la ciudad para desconectarse por unos instantes del trabajo y pasar tiempo de calidad con su familia y pareja; precisamente mientras Carolina estaba en carretera compartió las imágenes de un pequeño incidente que ocasionó que la camioneta en la que se transportaba se quedó atrapada en el barro.

Esto es común mayormente en la temporada de lluvia, y aunque es leve si es necesario tomar el curso de acción correcto para evitar que el vehículo sufra daños; la presentadora y sus acompañantes tomaron el momento con bastante gracia y al final lograron resolver el problema fácilmente con ayuda conjunta; incluso la presentadora vivió el momento de tensión como una prueba de ‘El Desafío’ programa que ha estado disfrutando desde el primer capítulo de su emisión.

Al final de la situación, lograron mover de nuevo el vehículo para volver a tomar la carretera, por lo que sus acompañantes y al compartirlo, tomó la situación como un momento cómico y para recordar.

Carolina Cruz habló de cómo escucha las peticiones de su cuerpo

Carolina ha demostrado que tiene gran disciplina en cuanto al ejercicio se trata, todos los días se levanta muy temprano a cumplir su rutina personalizada y muchos de sus seguidores la admiran por su gran constancia para mantener su cuerpo activo; pero la presentadora de ‘Día a Día’ ha revelado que tener esta disciplina no es fácil y que no todos los días cumple con su régimen de ejercicios.

Esto lo demostró por medio de sus historias, y aunque comentó que le gusta ser disciplinada y constante con sus ejercicios, en ocasiones no es suficiente, trata de escuchar a su cuerpo y si no puede cumplir con su rutina, no la completa; como lo ha dicho la presentadora, parte de mantener el cuerpo en un óptimo estado de salud es escuchar las necesidades fisiológicas e indudablemente, el descanso es una de ellas. Pese a esto, ya está retomando su rutina habitual y dijo: “ayer no me dio el cuerpo para entrenar y siempre lo escucho, hoy sí”.