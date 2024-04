“¿Por qué no los cuidamos?” Carolina Cruz mostró su preocupación por la explotación infantil en Colombia

Carolina Cruz tuvo sus inicios en el Concurso Nacional de Belleza representando al Valle del Cauca, aunque se convirtió en una de las concursantes favoritas, la corona se terminó escapando de sus manos. A pesar de la tristeza que esta derrota trajo de su vida, actualmente está enfocada en su faceta como presentadora de ‘Día a día’ de Caracol Televisión, además de su faceta como empresaria y la más importante con su rol de madre de Matías y Salvador. Recientemente, Cruz utilizó sus redes sociales y mostró su preocupación por la explotación infantil en Colombia.

¿Qué pasó con Carolina Cruz?

Carolina Cruz, más allá de su presencia en la televisión colombiana, también se ha encargado de darse a conocer a través de las plataformas digitales, especialmente Instagram, donde suele ser muy activa mostrando algunos detalles de sus nuevos proyectos, de su familia y de aquellas situaciones del país que logran moverle el corazón.

Una de las polémicas que más ha generado descontento entre los colombianos fue el hombre extranjero que fue descubierto entrando con dos menores a un hotel en Medellín. Aunque el sitio fue sellado, el rechazo por las pocas acciones de las autoridades para este hombre fueron más que evidente.

Ahora, semanas después y luego de que una mujer compartió un video refiriéndose a este tema, Cruz no dudó en compartirlo refiriéndose a este tema: “Nuestros niños… ¿Por qué motivo y razón son siempre los más afectados? ¿Por qué no los cuidamos? Son nuestro tesoro más grande. No hay derecho”, fueron las declaraciones de Carolina Cruz.

No es la primera vez en que la presentadora se refiere a aquellos hechos que involucra la afectación de niños, pues luego de haber cumplido su mayor sueño de convertirse en madre, los pequeños se convirtieron en lo primero en su lista y en su corazón. Pues, en pasadas entrevistas reiteró que aunque conoció un nuevo tipo de cariño con sus sobrinos Gaby y Emiliano.

¿Cómo es la relación entre Carolina y Lincoln Palomeque?

Aunque Palomeque ha preferido no referirse al tema, quien lo hizo en medio de una entrevista fue Carolina Cruz. La presentadora de ‘Día a día’ aseguró que cuenta con una muy buena relación con Lincoln por el bienestar de sus dos hijos, Matías y Salvador. Además, Cruz confesó que su expareja vive a tan solo una cuadra de distancia con el fin de poder estar cerca de sus pequeños y no tiene definidos los tiempos para compartir con ellos, simplemente cuando Palomeque quiera estar con ellos, Cruz no se interpondrá en ello.