Por esta razón Blessd no quiso colaborar en un tema musical con Yeison Jiménez

Yeison Jiménez es un destacado cantautor y compositor colombiano, conocido por su música popular y norteña. Nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas. Desde muy joven, mostró una inclinación por la música, participando en festivales y concursos musicales, donde obtuvo reconocimientos significativos.

Su vida no ha estado exenta de desafíos; enfrentó dificultades personales, incluyendo un período de vida en la calle, pero su pasión por la música lo llevó a superar cada obstáculo. Con esfuerzo y dedicación, Yeison Jiménez ha construido una exitosa carrera musical, grabando su primer álbum “Con El Corazón-Volumen 1″ en 2013, y desde entonces ha seguido creciendo como artista.

Por otro lado, Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, es un cantante, compositor y rapero colombiano nacido el 27 de enero de 2000 en Itagüí, Antioquia. Es conocido por su música urbana, incluyendo géneros como el rap y el reguetón. Blessd comenzó su carrera musical influenciado por su tío, quien era rapero y le ayudó a practicar el freestyle desde joven.

Ahora bien, en una reciente entrevista con Los 40 Colombia, el artista de música popular confesó que hace un tiempo, después de que tuvo la oportunidad de conocer al cantante de reguetón Blessed, sintió que su atención se posó sobre el personaje.

No solo por todo lo que hacía y el éxito que se avecinaba con su talento, sino también por la forma en la que empezó a “pegar” en Medellín y en otras ciudades de Colombia, al punto de que lo reconocieron en el exterior como un joven representante del género urbano y en todo lado estaban cantando sus canciones.

Es por esto que Yeison Jiménez, en alguna oportunidad, se animó a tomar la decisión de buscarlo para grabar con el cantante paisa y sacar colaboración artista juntos. Una acción que se dio, especialmente después de que él conociera de primera mano la canción Poblado, que fue la que volvió muy popular al artista.

“Por ahí tuvimos conversaciones con Blessd de que hiciéramos algo y un día yo le empecé a escribir y me dijo: ‘Bro, te voy a ser sincero, yo en estos momentos no me veo grabando algo contigo’ y yo le dije: ‘Dale, es chimba tu honestidad’, confesó Yeison Jiménez en la entrevista.

Aunque la acción fue algo sorprendente, Jiménez admiró que el joven fue claro desde el comienzo, pues esto permitió que no se siguiera dando vueltas en un tema que no se iba a dar.