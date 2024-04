Cristina Hurtado mostró la ‘sorpresita’ que le dieron en ‘La casa de los famosos’; ni rastro de Carla Giraldo

‘La casa de los famosos’ es el programa estrella de RCN Televisión, aunque su ‘rating’ no ha sido el mejor ha dado de qué hablar noche a noche a través de las redes sociales generando un sinfín de emociones entre los televidentes, quienes están pendiente de su famoso favorito entre los que se destacan Julián Trujillo, Mafe Walker, ‘La Segura’ y Karen Sevillano. Sin embargo, quienes tampoco pasan desapercibidas con su belleza y talento son las conductoras de la producción Carla Giraldo y Cristina Hurtado. Aunque ambas desmintieron cualquier tipo de rivalidad, recientemente Hurtado mostró la ‘sorpresita’ que le dieron en ‘La casa de los famosos’; ni rastro de Carla Giraldo.

PUBLICIDAD

¿Cuál fue la sorpresa que le dieron a Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos’?

La amplia trayectoria de Cristina Hurtado siendo parte de RCN ha producido que se convierta en una de las “consentidas” por parte del canal, pues también fue una de las primeras opciones para ser parte de ‘La casa de los famosos’, programa del que actualmente hace parte llevándose halagos por parte de los televidentes debido al carisma y profesionalismo con el que cuenta.

Por supuesto, la paisa ha utilizado sus redes sociales para mostrar aquellas situaciones que vive dentro del ‘reality’ y de paso seguir promocionando el programa. Sin embargo, recientemente Hurtado terminó llevándose toda una sorpresa, ya que son pocos los espacios libres que tiene, pues el programa está siendo transmitido durante los 7 días de la semana.

Recomendados

“Como este programa se graba todos los días y estamos en vivo, quiere decir que no podemos descansar. No hay tiempo para descansar y entonces aquí son tan lindos que y tan consentidores que miren me la trajeron. Me escucharon que quería ir a pasear y miren la estatua de la libertad para sentirme en New York”, fueron las declaraciones de Cristina Hurtado en medio de su emoción.

¿Qué pasó con Cristina Hurtado y Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’?

Desde el inicio de ‘La casa de los famosos’ tanto Cristina Hurtado como Carla Giraldo han llamado la atención debido a su relación, pues en varias ocasiones han sido evidentes las molestias en especial por parte de Cristina hacia Carla. Una de las más destacadas se dio por la broma de Carla con el fin de preguntarle a la paisa sobre “la tarea”, es decir, si tenía claro su libreto, mientras que Cristina no ocultó su descontento asegurando que si había hecho la tarea, otro de los más recientes se dio por parte de las bromas y hasta coqueteos de Carla con Melfi reiterando “Yo si respeto a mi esposo”, agregó Cristina Hurtado.