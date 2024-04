Sebastián Gutiérrez aclaró si Julián Trujillo tuvo que ver con su salida de ‘La Casa de los Famosos’

Sebastián Gutiérrez ha salido al paso de los rumores que circulan en redes sociales sobre las razones de su salida de ‘La Casa de los Famosos’. El actor, reconocido por su participación en la exitosa bionovela ‘Rigo’, desmintió categóricamente cualquier especulación que vinculara su partida del programa con Julián Trujillo.

En diversas entrevistas, Sebastián ha explicado que su decisión de abandonar el programa de RCN se debió a problemas relacionados con su salud mental, y no a influencias externas como se ha sugerido en las plataformas digitales. Ante las persistentes especulaciones, Gutiérrez decidió abordar el tema en un video compartido en su cuenta personal para aclarar cualquier malentendido.

En el video, Sebastián -visiblemente molesto- dejó claro que Julián Trujillo no tuvo ninguna implicación en su salida de ‘La Casa de los Famosos’, tal como lo insinuó ‘La Segura’, y reiteró que siempre fue claro al respecto. “Julián no tenía nada que ver con mis caídas y mi estado emocional, él siempre fue mi amigo”, enfatizó Gutiérrez, dejando claro que las suposiciones al respecto carecen de fundamento.

Además, Sebastián subrayó que las razones específicas de su partida son confidenciales y solo conocidas por él y su médico tratante. Explicó que incluso visitó el set del programa para informar a sus compañeros que se encontraba bien, pero lamenta que aún se sigan especulando sobre su situación.

“Espero que esto quede muy claro porque ha surgido mucha polémica y esto me está cayendo a mí y de una conversación en la que yo no estaba presente”, expresó Gutiérrez, mostrando su deseo de que se detengan los comentarios infundados que lo relacionan con temas en los que no tiene participación.

El actor también hizo un llamado para que se respete su decisión de no querer participar en discusiones relacionadas con el reality, pues considera que su ciclo en ‘La Casa de los Famosos’ llegó a su fin. “Sáquenme de los chismes (...) De ahí para adelante a mí no me metan en más cosas”, enfatizó, dejando en claro su postura respecto a los temas que surgen en torno al programa.