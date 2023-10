‘Sandrita’ y todos fuimos engañados: Jessi Uribe le quitó el título de ‘daña hogares’ a Jara con esta revelación

Muchos seguidores y detractores de la relación de Jessi Uribe y Paola Jara , aún tienen en la retentiva el conocido video de “ Yo se lo cuido ‘Sandrita” , clip con el que empezaron los rumores de amorío entre esta pareja de cantantes, y que finalmente terminó convirtiéndose en una realidad; llevando a Uribe a terminar la relación con la madre de sus hijos, Sandra Barrios. Aunque muchos creían que Jara fue la que inició el idilio, recientemente el bumangués reveló que eso no es así.

Ya se cumplen más de un año y seis meses, del matrimonio entre Jara y Uribe, evento que, a pesar de ser algo formal, sigue despertando ‘escama’, en aquellos que consideran inaudito que el intérprete de ‘Dulce pecado’, hubiese fallado a su compromiso con Barrios. Hecho que no solo le ha despertado críticas a Jessi, sino que de paso l e ha generado una oleada constante de malos comentarios en los que insinúan que la antioqueña es una ‘daña hogares’.

Los meses han pasado, y para sorpresa de muchos, Uribe reveló algo que nadie se esperaba: el hecho de que él fue el que inició los coqueteos que terminaron en boda; hecho que sucedió años atrás mientras los dos se encontraban en una gira de medios y toparon sus destinos en Radiola TV.

“En Radiola fue la primera vez que le coqueteé a ‘Pao’. Estábamos en una entrevista y nos metieron ´por allá atrás, y le dije “está muy bonita” y ella me dijo “¡Ash!”. (...) Ese día yo escribí ‘Prohibido enamorarse’, no teníamos nada, pero me parecía muy bonita”, afirmó el artista de 36 años.

