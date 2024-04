‘La Segura’ contó qué haría si Karen Sevillano llega a salir de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Segura’ y Karen Sevillano protagonizaron un emotivo momento en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia a propósito de la próxima gala de eliminación a celebrarse este domingo. Y como Sevillano se encuentra actualmente en la lista de nominados, su compañera le dejó saber qué haría si ella llega a salir del reality show.

Desde que comenzó el programa, el par ha demostrado en más de una oportunidad la complicidad que hay entre ellas, dejando ver una fuerte amistad, apoyándose en las buenas y en las malas, y defendiéndose mutuamente de los malos comentarios y “ataques” de algunos de sus compañeros.

Sin embargo, el pasado miércoles las cosas se complicaron un poco, al punto de que no podían hacer mucho para salvarse de las nominaciones, ya que entre sus compañeros y los televidentes debían salvar de la placa a cuatro participantes, debido a que esta semana todos estaban nominados.

Para fortuna de ‘La Segura, tanto ella como Miguel Melfi, Mafe Walker y Julián Trujillo terminaron siendo salvados. Sin embargo, su amiga Karen Sevillano quedó en riesgo de ser eliminada en la próxima gala.

Ante esto, el par de influencers se sentaron a hablar y discutieron un posible escenario en el que Sevillano llegue a quedar eliminada, dándole ciertas indicaciones a su amiga sobre lo que debe hacer una vez que ella no esté en La Casa de los Famosos.

“Usted acá no se vaya a dejar de nadie, usted firme con firmeza, duro como siempre, porque hijue***a, yo me meto por esa terraza (...) Si yo me voy, usted se tiene que ganar esta mi***a por las dos”, dijo la influencer.

La Segura contó qué haría si Karen Sevillano abandona La Casa de los Famosos

En el mismo clip, La Segura se mostró renuente a hacerle caso a las palabras de su compañera, indicándole que no le gustaría seguir en las competencia si ella llegara a quedarse sin su compañía.

“Yo no quiero vivir esto sola. Si usted se llega a ir, yo no me quedo aquí, sáqueme. Si usted quiere hacer algo por mí, si usted llega a irse, sáqueme de acá”, dijo muy emotiva La Segura.

Seguidamente, Karen Sevillano y su compañera protagonizaron un tierno momento en el que ambas aseguraban que sabían cómo se sentían ante esta situación, dejando ver una vez más la fuerte conexión que han desarrollado en La Casa de los Famosos.