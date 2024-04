La Segura se sincera tras discusión con Ornella antes de su salida de ‘La Casa de los Famosos’

Las creadoras de contenido digital Natalia Segura Mena, más conocida como La Segura, y Ornella Sierra, quien en redes se hace llamar la ‘Barbie Costeña’, vivieron ciertas diferencias durante las últimas horas de convivencia en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

Ambas postergaron la conversación en la que con un café iba a dirimir la situación, pero la barranquillera fue quien contestó el temido teléfono en la gala central en la que le tocó abandonar ‘La Casa de los Famosos’ Colombia por un periodo de 24 horas.

Las reacciones de sus más cercanos compañeros derivaron en lágrimas por lo sucedido ya que desconocen que se trata de un beneficio para la carismática concursante, y más cuando el jefe les pidió recoger cada una de las cosas de Ornella para entregárselas.

Ornella se encuentra aislada en el loft de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y recibió el beneficio de salir de la placa de nominados de esta semana, y desde el pequeño cuarto ha podido ver a través de una pantalla parte de lo que ocurre dentro de la convivencia, como el caso de las palabras de La Segura quien dentro de la información que todos manejan se despidió de la participante con unas sentidas palabras.

“Nunca en la vida dudes de eso, y nunca dudes de todo lo que te queremos acá y lo mucho que te vamos a extrañar. Te mando un beso gigante mi Ornellita bella, dejaste una gran huella en este lugar. Te amamos. Y lamento demasiado no haber podido tomarme ese café contigo el día de hoy, siento que fue la manera en la que menos debías de salir, pero acuérdate que siempre decíamos que acá y hay una vida y afuera hay otra, yo sé que te va a ir espectacular. Te queremos mucho, te quiero mucho, y cuando salga nos vemos. Qué Dios te bendiga, mami bella”, dijo La Segura.

La creadora de contenido le hablaba a la cámara del camerino mientras le abría su corazón a la que cree expulsada de la competencia, y resaltó que nunca tuvo una situación negativa con ella, y que lo único que sucedió entre ambas lamenta no haberlo podido hablar.

“Yo no me quedo con nada malo, me quedo con todo lo bueno y sé que una diferencia en todo el reality, donde gracias a Dios ni siquiera peleamos, nunca nos faltamos el respeto, nunca nada, es más, lo único que pasó es que no hablamos, ni tú tuviste la iniciativa ni yo la tuve. Jugamos a la ley del hielo, y solamente de esto creo que me queda una lección y es que el orgullo no sirve de nada porque me hubiera encantado poder tener esa conversación contigo. Te quiero mucha mami, te va a ir espectacular, tienes todo el talento del mundo”

— La Segura