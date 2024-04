¿Olvidó a Nataly? Melfi se le adelantó a Miguel Bueno en ‘La Casa de los Famosos’ y encantó a Ornella con sorpresa

Los fanáticos de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, están creando una hipótesis en la que se involucra sentimentalmente a Ornella con Melfi, emparejamiento que de concretarse eliminaría por completo la supuesta relación que tiene la ‘Barbie Costeña’ con Miguel Bueno, hermano del jurado de ‘Yo Me llamo’, Pipe Bueno.

‘El Jefe’ del concurso recientemente decidió poner a sufrir a los competidores del programa, luego de establecer que Ornella Sierra, debía abandonar el set tras contestar el teléfono rojo, luego de que ella hiciera esta acción con el objetivo de recibir algún beneficio que la deje fuera de una eliminación. Inmediatamente conocida esta acción, dos de sus compañeros cayeron en una tristeza profunda, el cantante panameño y Miguel.

Lo que ellos no sabían en su momento es que Sierra solo iba a apartarse de ‘La Casa’ para pasar al ‘Loft’ en donde estuvieron los nuevos integrantes del formato, espacio que la creadora de contenido aprovechó para dedicarse tiempo de calidad y prepararse deliciosas recetas típicas de la Costa Caribe, como una suculenta salchipapa.

Tras su inminente retorno, Melfi decidió regalarle unas lindas palabras a Ornella, que para muchos se convirtió en una muestra de cariño que va más allá de la amistad y que hace pensar que el nacido en Panamá ya dejó en el olvido a Nataly Umaña, mujer con la que tuvo un amorío y que genero que el esposo de la actriz le pidiera el divorcio frente a millones de televidentes.

“Ayer cuando te eliminaron, yo me puse mal porque me di cuenta de que yo te quiero mucho, yo siempre te he dicho que te quiero como a mi hermanita menor”, fueron las palabras de Miguel Melfi las cuales fueron complementadas con un hermoso detalle, un dije el cual Ornella puso inmediatamente en una pulsera que usa como amuleto en la mano derecha.