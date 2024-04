¿Con eso se volvió millonario? Yeison Jiménez contó detalles de lo que gastó en grabar sus primeras tres canciones

Yeison Jiménez es un cantautor y compositor colombiano de música popular. Nació el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, Colombia. Es conocido por su participación como jurado en la octava temporada del programa musical ‘Yo Me Llamo’ del canal Caracol Televisión en el año 2021. Además, ha ganado reconocimiento por sus canciones y videos musicales, como “Aventurero” y “De Pura Rabia”, que han acumulado millones de vistas en plataformas como YouTube.

En el 2024, Yeison Jiménez cumplió uno de sus grandes sueños al llenar el Movistar Arena de Bogotá, donde agotó su boletería en menos de cinco horas, lo que demuestra su popularidad y el cariño que le tiene el público.

Ahora bien, en medio de una entrevista con el medio ya mencionado, el reconocido artista compartió anécdota sobre cómo consiguió entrar por primera vez a un estudio de grabación y reveló la cifra que le cobraron por grabar tres canciones, las primeras que le permitieron empezar a facturar.

La humildad es algo que caracteriza al también compositor que no olvida los capítulos oscuros de su infancia ni tampoco los sacrificios que pasó cuando quiso iniciar su carrera artística.

Comenzar a cantar en los buses le permitió a Yeison ganar cancha y experiencia en el manejo del público, así como también le mereció sus primeros admiradores, pues gracias a eso conseguía contratos para presentaciones privadas al tiempo que se contactó con los que le ayudaron a dar su siguiente salto.

“Me colaba en Transmilenio para cantar, así conocí a la persona que me ayudó a grabar mis primeros temas”, confesó el artista originario de Manzanares, Caldas.

Esto es lo que le cobraron a Yeison Jiménez por grabar sus primeras tres canciones

“Ahorré medio año hasta que reuní lo que me pidió el señor ‘Jorge el peruano’, apenas tuve los 800 mil pesos me colé en un bus de Transmilenio y me bajé en la estación de Paloquemao. Recuerdo que el estudio era algo improvisado en su casa. Esto era su habitación, el baño, una consola al lado y el micrófono enfrente de la cama. Uno se tenía que sentar ahí en el colchón para grabar”, relató entre risas bromeando.

Al artista popular le gustaría volver a tener contacto con el dueño del estudio, pues perdió su pista. “No, en esa época no existían las redes sociales ni nada, uno cambiaba de número al tiempo que cambiaba de teléfono y ya ni rastraos del señor, pero me gustaría reunirme con él”, finalizó.