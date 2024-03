Yeison Jiménez se pegó tremenda ‘rasca’ en su pueblo y muchos lo elogiaron por la humildad con sus paisanos

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más queridos en Colombia, no solo por su talento frente a los micrófonos, a esto se le suma la conexión que tiene con sus seguidores y el inmenso amor que tiene por su pueblo Manzanares, Caldas; precisamente el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’, ha dado de qué hablar luego de pegarse una ‘escapadita’ a su tierra y pasar tiempo de calidad con sus paisanos.

A pesar de que desde muy temprana edad llegó a Bogotá a guerreársela por sus sueños como cotero y vendedor de aguacates en Corabastos, Yeison no olvida a la tierra en la que dio sus primeros pasos, hasta el punto que meses atrás se volvió noticia al anunciar que de ser necesario pagaría las ferias y fiestas en este municipio.

“Yo soy de pueblo y me crearon a punta de guaro”, fueron las palabras que amenizan un reciente clip que circula por la red TikTok, en la que se ve que el cantante no escatimo en gastos para darles una tarde de fiesta a sus conocidos y amigos, demostrando que la humildad es lo que le sobra, y que al momento de llenar la mesa con botellas de licor el dinero no es problema.

A esto se le suma que el caldense aprovechó su más reciente viajecito a la ‘tierrita’ para dedicarle tiempo a una de sus pasiones más grandes, los caballos, por lo que se le vio cabalgar por las inmediaciones del pueblo, demostrando sus habilidades como montador.

“Gracias por el cariño, gracias por apoyar mi música, yo les debo todo, muchas gracias a todo”, fueron las palabras con las que el artista no solo le agradeció a quienes lo acompañaron en su reciente jolgorio, también fueron dirigidas a los ‘Jimenistas de corazón’.

