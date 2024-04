Entre comadres se ayudan: Luisa Fernanda W se ahorró una millonada gracias a Paola Jara

Dentro del listado de parejas de la farándula criolla que más dan de qué hablar en Colombia, resaltan las conformadas por Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, y el idilio de Paola Jara y Jessi Uribe, cuarteto que cada vez que se juntan generan conversación en las redes. Precisamente, la influenciadora y la cantante antioqueña, se ayudaron mutuamente recientemente, con algo que para muchos puede representar una simple compra, pero que va más allá.

PUBLICIDAD

Mediante su cuenta de Instagram, en donde acumula 6,5 millones de seguidores, la intérprete de ‘Mala Mujer’, realizó una Historia en la que se le ve realizando una transacción sencilla, destinada para reabastecer su cartera de maquillaje, específicamente dos productos, un lápiz de cejas y un labial. Pero lo que muchos de sus fanáticos no se habían dado cuenta es que sin quererlo vieron una publicidad de una de las compañías de Luisa, ‘Diva’, promoción que de tratarse de un tema comercial podría a llegar a costar varios millones de pesos.

Sin pensarlo dos veces, la esposa del que fuera el jurado de ‘Yo Me Llamo’, decidió compartir este momento en su perfil, donde más de 19 millones de internautas le son fieles a cada uno de sus post: “Ay no. Me acabo de derretir de amor. Gracias Pao”, fueron las palabras de la creadora de contenido con la que le devolvió el favor a la esposa de Uribe.

Cabe acotar que Jara también destaca en el ámbito empresarial y sus negocios fuera de la música también están dirigidos al público femenino, especialmente su marca de ropa deportiva que lleva como nombre ‘PJ Fitwear’; en la cual se pueden conseguir buzos y sudaderas desde los $139.000 pesos, hasta los $159.000 pesos. Además de que cuenta con una línea casual que puede ser utilizada más allá del gimnasio.