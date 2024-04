“Estoy arrepentida” Yina Calderón se sometió a doloroso procedimiento para quitarse los tatuajes de la cara

Yina Calderón es una creadora de contenido, DJ y empresaria colombiana que se hizo famosa tras su participación en el reality show ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. Después de su salida del programa, su reconocimiento aumentó debido a las múltiples controversias en las que ha estado involucrada. Además de su contenido en redes sociales, Yina es conocida por su empresa de fajas, las cuales promociona y modela ella misma.

Ha tenido problemas con sus cuentas de Instagram, enfrentando restricciones y cierres, lo que ha complicado su presencia en la plataforma. También ha sido objeto de atención por las numerosas cirugías estéticas a las que se ha sometido, incluyendo procedimientos como implantes de cadera, rinoplastia, y otros, buscando alcanzar un ideal de belleza.

En sus redes sociales, comparte diversos contenidos que van más allá de la promoción de sus fajas, incluyendo fotos y videos personales que resaltan su figura y estilo de vida. Su historia es un ejemplo de cómo la fama y la imagen pública pueden ser moldeadas y transformadas a través de la televisión y las redes sociales.

Recomendados

Referente a sus tatuajes en la cara, la influencer tiene cinco, cada uno con un significado especial para ella. Los diseños incluyen una rosa, que representa la mujer, sensibilidad y ternura; unos corazones, para recordar a las personas que le hicieron daño; la palabra “Guadalupe”, en honor a la Virgen de Guadalupe y con la esperanza de nombrar así a una futura hija; y una “U”, que simplemente le pareció lindo.

Sin embargo, recientemente, Yina Calderón inicio un proceso estético para borrar los tatuajes de su cara, expresando arrepentimiento y aconsejando a sus seguidores que piensen bien antes de tatuarse la cara.

“Estoy arrepentida de verdad, no se tatúen la cara, vamos a ver como me va con esta segunda sesión, espero esto les sirva para aprender a no tatuarse la cara”, dijo la influencer en un video publicado en redes sociales.

La influencer Yina Calderón, compartió su proceso de retirarse los tatuajes de la cara y recomienda que no se la tatúen o lo piensen muy bien. Dice que le dolió y que se arrepiente ¿Y TÚ QUÉ OPINAS? pic.twitter.com/kyyBQ3VQTo — Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) April 16, 2024

El proceso de eliminación se está llevando a cabo con láser y parece ser bastante doloroso. Ella espera que su experiencia sirva de lección para otros.