Ana Karina Soto mostró su inconformismo por el derroche de agua de Mafe Walker en ‘La casa de los famosos’

Ana Karina Soto es una presentadora y ahora directora de cine que saltó a la fama luego de su participación en ‘Protagonistas de nuestra tele’ de RCN Televisión, mismo que canal que vio su talento y carisma ante las cámaras y decidió que la ocañera se convirtiera en una de sus presentadoras estrellas en programas como ‘Buen día Colombia’ y ‘Mañana Express’.

Si bien, Ana Karina ha logrado ganarse el cariño del público en diversas ocasiones, también ha sido blanco de críticas, pues recientemente mostró su inconformismo con las palabras de ‘Culotauro’ e incluso el exparticipante de ‘La casa de los famosos’ le terminó respondiendo en la misma publicación. Aunque esta situación ya quedó en el pasado, tanto ella como su equipo de ‘Buen día Colombia’ se encargan de hablar a diario de lo que sucede con los famosos, dejando ver una que otra molestia frente a sus actitudes.

Pues, quien ha dado de que hablar en las últimas horas ha sido Mafe Walker, que en dos ocasiones fue castigada por El jefe por pasarse del tiempo permitido para bañarse y posteriormente frente a la regla de no usar las duchas, aprovechó para disfrutar del jacuzzi. Aunque la situación generó molestia entre sus compañeros, quien tampoco dudó en referirse al tema fue la presentadora a través de su cuenta de Instagram.

“Estoy aterrada y en ‘shock’. Yo no lo puedo creer que una persona que habla con unos códigos desde el amor, que tiene otra manera de ver el mundo, la vida. No tome consciencia frente a lo que está pasando (…) Ya a ella le habían dicho, Mafe no te bañes tanto ni durante tanto tiempo (…) De verdad me cuesta entender que es lo que está pasando por la cabeza de Mafe si todos entendieron lo que deberían hacer para contribuir es simplemente tener consciencia de ahorrar”.

Finalmente, Ana Karina Soto reiteró que “amor no quita conocimiento”, expresando que aunque en varias ocasiones le han ‘dado palo’ porque aseguran que defiende al ‘Team galáctico’, en esta ocasión el comportamiento de Mafe la tiene desconcertada y espera que con las declaraciones de ‘El jefe’ y el resto de sus compañeros pueda darse cuenta de la dimensión de la situación.