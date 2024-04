¿Se enfureció? Así reaccionó Ana Karina Soto a la burla de sus compañeros

Ana Karina Soto es una destacada presentadora de televisión, productora de cine y teatro, y actriz colombiana. Nacida el 30 de abril de 1980 en Ocaña, Norte de Santander, Colombia, es también abogada de profesión. Soto es dio a conocer a nivel nacional por su participación en el programa de telerrealidad Protagonistas de Novela y por su trabajo en la telenovela ‘La costeña y el cachaco’. Además, ha sido presentadora en programas como Noticias RCN, Mañana Express, y Buen día, Colombia.

En su vida personal, tuvo una relación con el actor Pedro Palacio y actualmente está en pareja con el actor colombiano Alejandro Aguilar, con quien tiene un hijo llamado Dante. Soto ha tenido una carrera exitosa en los medios colombianos, manteniendo un perfil profesional y reservado.

La reconocida presentadora reveló en sus redes sociales un momento divertido que vivió pasado lunes 15 de abril del 2024 ocurrió un accidente mientras estaba al aire en ‘Mañana Express’, lo que causó bromas y risas de quienes la rodeaban.

Mientras participaba en el programa mañanero, inesperadamente se rompió el tacón de la sandalia que tenía puesta, pero tuvo que disimular que todo estaba bien. Sin embargo, el presentador Carlos Marín se dio cuenta de la situación y la echó al agua, lo que llevó a esta reacción de Soto en sus historias de Instagram:

“Aquí, muerta de la risa, leyendo mensajes de ‘la boleteada’ que me pegó Carlos Marín al aire, esta mañana, en ‘mañana Express’ porque se me volvió a dañar la sandalia. Se me partió el tacón de la sandalia cuando estábamos al aire y fue muy chistosos porque, de verdad, casi me caigo. Tambaleé y entramos (al aire), yo regia, como si nada hubiese pasado… El otro va y me pega semejante ‘boleteada’ al aire. Fuera de eso, Carolina Araujo también hace unas historias”, comentó Ana Karina Soto en un video que compartió en sus historias de Instagram.