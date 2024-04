“Qué pena”: Melina Ramírez mostró sus dotes de madre al “salvar” a su hijo de una situación incómoda

Melina Ramírez le mostró a sus seguidores que en lo que respecta a su hijo, Salvador, lo primero es su salud, su bienestar y su comodidad, razón por la cual decidió compartir con sus seguidores cómo decide “salvarlo” de una situación comprometedora cuando esta en su casa, a pesar que esto le dejara algunos comentarios un tanto incómodos.

En más de una oportunidad, tanto ella como el padre del niño, el influencer Mateo Carvajal, han demostrado lo mucho que disfrutan estar en compañía de su pequeño, compartiendo a través de sus redes sociales diferentes fotos y videos en los que se puede ver pasándola bien.

En el caso de su papá, la diversión a lo grande suele estar a la vuelta de la esquina, protagonizando sesiones de juegos muy elaboradas, viajando a varios lugares entretenidos e incluso compartiendo aficiones como su amor por el deporte y la carreras.

En el caso de Melina Ramírez no es la excepción, ya que ambos también protagonizan diferentes sesiones de juegos, además de incluir actividades diversas como sesiones de meditación.

Y como es de esperarse, la empresaria dejó claro que también se preocupa por el bienestar y la comodidad de su niño, aprovechando una pregunta de un usuario de Instagram para dejar claro que le gusta mantener a su hijo bien abrigado y cómodo frente a climas fríos, evitando así un resfriado.

Y es que cuando un internauta preguntó por qué Salvador siempre tenía la misma pijama, la presentadora no dudó en responder de manera divertida: “es que donde vivimos es muy frío, entonces siempre prefiero tenerlo así empijamadito, como calientico. Y además tiene muchas pijamas de esas, y tiene varias de las mismas y además todas son muy parecidas”.

Melina Martínez sospechaba que sus seguidores se darían cuenta de este detalle con Salvador

En el mismo clip, la modelo le contó a sus fans que desde hace tiempo ella sospechaba que sus seguidores habían notado este detalle con su hijo y las pijamas parecidas que usa, pero no fue sino hasta ahora que se lo manifestaron, indicando que le de daba algo de pena porque la situación se podía malinterpretar.

“Me dio mucha risa este comentario, porque yo siempre lo he pensado, siempre lo he pensado que ustedes lo piensan, pero nadie nunca me lo había escrito, pero siempre lo he pensado. Entonces siempre decía: ‘ay, no, qué pena, que van a creer que yo nunca visto a Salvador divino, que además lo visto hermoso’”, dijo Melina Ramírez entre risas.