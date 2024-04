¿Se cansó de mantenerlos? Giovanny Ayala puso a ‘camellar’ a sus hijos varones en ambicioso proyecto

Hablar de los artistas más destacados del género regional colombiano es hacer un apartado en la carrera de Giovanny Ayala, artista que ha logrado acumular una gran riqueza monetaria a punta de talento y esfuerzo, brindándole a sus seis hijos una vida llena de comodidades. Precisamente dos de los varones están siendo tendencia luego de que su papá publicara un clip en el que mostró el ambicioso proyecto con el que los puso a trabajar.

A punta de sudor y trabajo constante, el intérprete de ‘Anoche la escribí', se ha podido dar varios lujos, dentro de los que se encuentra su más reciente adquisición, la CyberTruck de Tesla, vehículo por el que esperó más de 4 años y por el que pagó una cifra superior a los $1.600 millones de pesos.

Sus réditos económicos también le han dado la posibilidad de brindarle a sus ‘retoños’ una educación que les ha permitido destacar en el ámbito musical, al igual que él, camino que desde hace varios años han emprendido Sebastián y Miguel; a diferencia de Valentina y Natalia, quienes se destacan en el mundo de la finca raíz en Villavicencio.

El proyecto con el que Giovanny Ayala pretende extender su legado musical

Mediante su cuenta de TikTok, donde acumula 22.000 seguidores, el nacido en el municipio de Granada, Meta; realizó el primer anuncio de lo que será el trabajo colaborativo que lanzará el próximo 25 de abril, en el que estarán como protagonistas él, y sus dos herederos, Sebastián y Miguel. Con un jocoso video, el llanero, realizó una llamada a ‘Migue’, para que escuchara la versión final de la canción, imágenes en las que se alcanza a escuchar el siguiente fragmento de la letra: “... con mis tonterías. Quiero una respuesta y la quiero pronto.¿Dime si en tu vida has amado a otro tonto? Di que no mi amor, di que no por favor, y que al menos en eso el primero yo soy”.