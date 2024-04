Giovanny Ayala le respondió a quienes lo señalan de ‘lavar plata’ por su costosa Cybertruck de Tesla

Cuatro años tuvo que esperar el cantante de música popular Giovanny Ayala, para tener en su garage la exclusiva Cybertruck de Tesla, vehículo eléctrico que supera los $1.600 millones de pesos, y que lo convierte en uno de los primeros colombianos en darse este ‘lujito’. Pero esta compra le ha despertado centenares de críticas, a las que el nacido en el Meta respondió recientemente.

A mediados de 2019, el mundo conoció el prototipo de este carro, que se convirtió en uno de los ambiciosos proyectos de Elon Musk más esperados, el cual ya está entregando sus primeros modelos a quienes confiaron en su idea e hicieron un abono inicial; línea que fue presentada en tres versiones: Rear - Wheel Drive, RWD, All-Wheel Drive y Cyberbeast, esta última la más completa del inventario, que promete llegar a los cien kilómetros por hora en 2,6 segundos.

Uno de los ahora afortunados dueños es el intérprete de ‘Se la robé y me la robaron’, mismo que cuenta con una residencia en Miami, Estados Unidos, país en el que en este momento está su ‘juguetico’. Pero sus alegrías trataron de ser opacadas por la casi interminable lista de comentarios en su contra, algunos de ellos con los que trataron de quitarle merito el fruto de sus más de 20 años de carrera, asociándolo con el reprochable delito de lavado de activos; palabras a las que contestó Ayala recientemente:

“Dejen vivir, dejen la envidia, vivan tranquilos. Malo si tienen, malo si no tiene. (...) Ha dado ‘lora’ una compra que hice, pero uno se puede dar sus gustos, la música me ha bendecido muchísimo, no entiendo por qué esos comentarios. (...) La vida me ha bendecido desde hace veinte años, por qué no puedo darme esos gustos. (...) Para que enterrar la ‘platica’ debajo de la cama, hay que disfrutarla”, expresó el nacido en el municipio de Granada en un video que se volvió viral en TikTok.