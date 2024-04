¿Por su papel de Carmelo? Emmanuel Restrepo ganó como mejor actor en los Premios India Catalina

La ciudad de Cartagena se convirtió en el epicentro del mundo del entretenimiento colombiano con la celebración de la edición número 40 de los prestigiosos Premios India Catalina. Entre los destacados galardonados de la noche, uno de los nombres que resonó con fuerza fue el de Emmanuel Restrepo, quien se alzó con el premio al Mejor Actor.

Con una trayectoria en ascenso y un ferviente apoyo de sus seguidores en redes sociales, Restrepo logró cautivar tanto al público como a la crítica con su actuación en la serie “La primera vez”, transmitida por la plataforma de streaming Netflix. Interpretando el papel de Camilo en esta fascinante historia ambientada en los años 70, el joven actor demostró su versatilidad y talento, compartiendo escenas memorables junto a la actriz Francisca Estévez.

Si bien muchos podrían haber anticipado que su papel en la exitosa bionovela “Rigo” le aseguraría el galardón, fue su actuación en “La primera vez” la que finalmente le valió el reconocimiento como Mejor Actor en los India Catalina. Agradecido y emocionado, Restrepo tomó el escenario para expresar su gratitud hacia aquellos que lo han apoyado en este emocionante viaje hacia el éxito.

“Es la primera vez que estoy acá y estoy seguro de que no es una casualidad”, declaró el actor entre aplausos. “Desde que este proyecto llegó a mi vida, me ha llenado de primeras veces maravillosas. ‘La primera vez’ ha sido como ver un sueño, hecho de sueños propios y prestados, y yo he tenido la oportunidad de vivirlos gracias a mucha gente”.

En un gesto conmovedor, Restrepo no olvidó reconocer el arduo trabajo y dedicación de todo el equipo detrás de cámaras, desde la dirección hasta los departamentos de producción y arte. Además, dedicó el premio a sus seres queridos, destacando el apoyo incondicional de su familia y de su manager Alejandro.

“Para mí, este sueño es personal y lo he logrado gracias a mis papás, a mi hermana, a mi familia, a mi manager Alejandro, a la gente que votó y al teatro que me dio la vida. Muchas gracias”, expresó con emoción el joven actor.

Emmanuel Resrepo recibió el galardón como Mejor Actor en los Premios India Catalina 2024 #Cartagena Video: vía Instagram @CARLOSOCHOATV pic.twitter.com/Jo7ZOc5pQd — joseluengotop (@joseluengotop) April 19, 2024

La noche culminó con un momento especialmente emotivo cuando Restrepo compartió con el público una anécdota familiar. Su padre le había aconsejado que reservara un espacio en su biblioteca para los premios que recibiría a lo largo de su carrera. Y ahora, con el premio India Catalina en sus manos, Restrepo da el primer paso para cumplir ese consejo, marcando así el inicio de una prometedora carrera llena de éxitos y reconocimientos.