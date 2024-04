Carmelo de ‘Rigo’ se fue en contra de ‘La negra candela’ por hablar de La casa de los famosos, “periodismo con mentiras”

Emmanuel Restrepo, mejor conocido como Carmelo en ‘Rigo’, es un personaje que actualmente sigue latente en ‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión acompañando a Carla Giraldo y Cristina Hurtado en el ‘reality’. El actor logró robarse el cariño de los televidentes por su peculiar acento y acciones en cada una de sus apariciones. Sin embargo, en medio del auge que ha tenido este programa han sido varios los rumores con respecto a su transmisión en vivo y por ende, la salida de cada uno de los personajes. Recientemente, una famosa figura del entretenimiento desató nuevo comentarios y en medio de este camino, Carmelo de ‘Rigo se fue en contra de ‘La negra candela de ‘La casa de los famosos’.

‘La negra candela’ estuvo presente en la emisora ‘Mix’ donde nuevamente se refirió a la situación por la que atraviesa ‘La casa de los famosos’, pues según ella, Karen Sevillano fue vista en el aeropuerto de Cali asegurando que ella sería la próxima eliminada, pues su reemplazo para seguir “dándole ‘rating’ al programa tiene que ver con Wendy Guevara, quien saltó a la fama en medio de su participación en ‘La casa de los famosos México’. Aunque se desconoce la fecha oficial en la que se dará su llegada e incluso que será tan solo de dos días.

Según ‘La negra candela’ esta sería la nueva estrategia del ‘reality’, “tienen que buscar algo (...) se van a ir ‘La casa de los famosos’ por el lado de los amores gay”. Seguidamente uno de los locutores expresó que ya existe un trío amoroso entre Isabella Santiago, Sebastián González y Juan Camilo. En medio de la conversación la mujer volvió a referirse al tema asegurando que le parece increíble que le armen un nuevo amor a Isabella, pues ‘La negra candela’ aseguró que Isabella sí cuenta con una pareja mujer fuera del ‘reality’ mientras que la serie de comentarios catalogados como transfobicos por Emmanuel no se hicieron esperar.

“¿Y la pareja femenina tiene el coso, ahí colgándole o ya no mucho?”, fueron las declaraciones de Andrés Albert, hermano del humorista Lokillo Florez, mientras que las risas por parte del resto de los presentes no se hicieron esperar y ‘La negra candela’ finalizó reiterando que no la ha visto todavía.

En medio de la viralización de este hecho que generó el rechazo de varios internautas, Emmanuel Restrepo, quien le da vida a ‘Rigo’ aseguró: “Hay gente que le toca hacer periodismo con mentiras, ¿qué se le va a hacer? A algunas les toca pa’ seguir vigentes. Pero los comentarios transfobicos han matado y siguen, aún hoy, matando gente así usted no lo crea: porque insultan, sesgan y sobre todo, estigmatizan”, las palabras del actor estuvieron acompañadas del respectivo clip.