¿Un complot? Sebastián González contó que quieren eliminarlo de ‘La Casa de los Famosos’ por esta razón

Sebastián González le reveló a uno de sus compañeros que al parecer no fue muy bien recibido en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, contando que algunos miembros del grupo original quiere eliminarlo rápidamente de la competencia, revelando cuál podría ser la razón principal de esta decisión grupal.

El actor formó parte de los ocho nuevos participantes de este reality show que compitieron por ganarse un lugar dentro de la casa/estudio junto con los integrantes originales, logrando abrirse paso junto con Juan Camilo Pulgarín, Miguel Bueno y Tania Valencia. A este grupo también se anexó Nanis Ochoa, pero terminó siendo expulsada horas después de su ingreso.

Sin embargo, las primeras horas para el colombiano fueron un poco complicadas, ya que tanto él como Tania se tuvieron que enfrentar una broma que le hicieron los miembros originales de la casa, la cual consistía en hacer sentadillas y ponerlos a correr para conseguir una maleta con una toalla adentro, todo con el fin de darles una curiosa bienvenida.

Y si bien Sebastián González no ha protagonizado ninguna situación polémica en los días que ha estado allí, tal parece que ya se ha convertido en el blanco de algunos de los participantes de La Casa de los Famosos, al punto de que quieren expulsarlo.

Esto se lo contó el actor a Julián Trujillo, momento que fue captado por una de las varias cámaras dentro de la casa, aprovechando un rato a solas para mostrar su asombro por lo feroz que es la competencia en este programa.

“Alguien dijo que debían nominarme a mí por ser nuevo, que incluso yo haría lo mismo porque me parece a mí que el hecho de ser nuevo nos pone como carne de cañón. Y está bien, es una buena excusa para nominar a una persona”, dijo Sebastián mientras explicaba que era entendible porque el grupo original lleva dos meses encerrados y ellos apenas unos pocos días.

Sebastián González quedó asombrado por cómo corren los chismes dentro de La Casa de los Famosos

En la misma conversación, el actor le contó a Julián Trujillo lo impresionado que está por la manera tan rápida y poco discreta que le llegan los chismes dentro de la casa, indicando que se enteró del posible complot porque un grupo estaba hablando de eso.

“Me llegó el chisme de que se puso en la mesa: ‘vamos contra los nuevos’. Yo me paré y me fui, no sé quién lo dijo, no me interesa”, contó Sebastián González.

Seguidamente dijo que Sandra Muñoz, participante eliminada de La Casa de los Famosos, le terminó confesando que fue ella quien propuso la idea de ir en contra de los nuevos ingresos.