“Contrarrestan mi autoestima” Emmanuel Restrepo, Carmelo en ‘Rigo’, contó lo más difícil de ser famoso

Emmanuel Restrepo, reconocido por su papel como Carmelo Rendón en la exitosa teleserie ‘Rigo’, se ha convertido en uno de los actores más populares del momento. A sus 31 años, ha dejado una marca significativa en el teatro y la televisión nacional. Sin embargo, detrás de su carisma y talento, el joven actor revela una lucha interna contra las inseguridades que la fama conlleva.

Tras conceder una entrevista para el programa ‘Yo, José Gabriel’, de RCN, Restrepo compartió con sus seguidores en Instagram la dificultad que experimenta al hablar sobre su carrera en cualquier medio de comunicación. “Dar una entrevista es muy difícil para mí; me pongo híper nervioso, inseguro; no puedo escudarme en ningún personaje sino que toca ser uno y eso muy gonorrea”, expresó el actor.

Uno de los momentos más desafiantes para Restrepo es cuando debe enfrentarse a ver la entrevista en la que participó. La ansiedad y la autocrítica se intensifican al ver su actuación en pantalla. “¡Ahora verla!, ¡VERLA! Ver la entrevista al aire, es otra cosa: ES PEOR. Es imposible no preguntarse siempre ‘¿Por qué respondí eso?’, darse duro por el físico, por lo que hago con mis gestos, pensé que hablé excesivamente, que no me gustó”, compartió el actor de ‘Rigo’.

A pesar de estas inseguridades, Emmanuel Restrepo expresó su profundo agradecimiento a sus seguidores por cada mensaje de admiración y respeto que recibió a través de las redes sociales después de la entrevista. Reconoció que estos gestos contrarrestan sus propias dudas y luchas internas, fortaleciendo su autoestima en una batalla personal constante.

“Cada una de sus palabras contrarrestan mi propia autoestima en una lucha inmensa, propia, que no sería igual de exitosa sin ustedes: los amigos, la familia, y lo más lindo aún, el montón de personas que no me conocen físicamente y aún así creen más en mí que yo mismo”, expresó Restrepo, mostrando su gratitud hacia sus seguidores por su apoyo incondicional.

La vulnerabilidad y sinceridad de Emmanuel Restrepo al compartir sus luchas internas reflejan que, detrás de la fama y el éxito, hay una persona real enfrentando sus propios desafíos.