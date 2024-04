Mónica Rodríguez confesó que nadie le daba trabajo y así fue cómo logró sobrevivir, “meses muy difíciles”

Mónica Rodríguez es unas de las presentadoras más famosos en Colombia, pues cuenta con una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento. Los inicios de la paisa se dieron en la esfera deportiva, pero, luego dio un salto llegando a ser parte de programas como ‘Mujeres al límite’ y ‘Día a día’ de Caracol Televisión, ganándose el cariño de los televidentes gracias a su carisma y sinceridad. Sin embargo, su franqueza le terminó pasando factura, pues fue despedida del canal, situación que no fue para nada sencilla de asimilar, pues Mónica recientemente confesó que nadie le daba trabajo y así fue como logró sobrevivir.

La paisa en repetidas ocasiones ha sido blanco de críticas debido a varias de sus declaraciones sobre todo a través de sus redes sociales. Aunque esto no ha sido impedimento para que siga más activa que nunca por medio de sus plataformas digitales. Si bien, su salida de ‘Día a día’ no fue un secreto para nadie que estuvo influenciado por sus posiciones políticas, hace pocos días la presentadora decidió referirse a varios temas de su vida con la periodista María Camila Díaz, quien hace pocas semanas abrió su cuenta de Youtube, contando con grandes personajes los mismos que le han permitido que este logre ser todo un éxito.

¿Qué le pasó a Mónica Rodríguez?

Mónica Rodríguez confesó que un día luego de diversas advertencias sobre aquellos comentarios que ella misma los cataloga como “ácidos”, en donde el país estaba muy polarizado, en medio de risas se encontró a un colega a quien le dijo que iba a subir donde el jefe a recoger su carta de renuncia, pero sus declaraciones se dieron en un tono de broma que terminó siendo una realidad, pues en aquel momento le finalizaron su contrato, dándole el dinero que le pertenecía por el tiempo trabajado con el canal y aclarando que su salida no se daba por sus opiniones a través de las redes sociales.

Recomendados

“Mis opiniones eran muy ácidas. Tengo que reconocer que a veces se me iba la mano (...) No era entre alguien x, y o z, o sea eso no lo puedo decir, pero yo si causaba mucha molestia”, fueron las declaraciones de Mónica Rodríguez.

Sin embargo, esta historia no terminó allí, pues Mónica aseguró que luego de su salida como presentadora de ‘Día a día’ y respectivamente de Caracol Televisión. Pero, en medio de la inesperada noticia de su despedido, la presentadora confesó que durante un año estuvo sin trabajo: “Fue un momento complicadísimo. Nadie me daba trabajo y se hablaba de cierto veto, después de cierta manera pude medio comprobar con alguien de muy arriba, pero fueron meses muy difíciles claro porque fue un año y medio literal sin trabajo, pero también muy chévere porque tenía la plata de mi indemnización y sobreviví ese tiempo”.

Mónica reiteró que para ese momento seguía pagando la cuota de su apartamento, la cual logró cumplir a cabalidad, destacando que también llegó una oportunidad de ser parte de una agencia de viajes, entonces constantemente visitaba diversos lugares hasta que llegó la pandemia y posteriormente llegó a ser parte de Noticias Uno, rol en el que se siente completa y más feliz que nunca, pues asegura que les está contando a los televidentes las cosas como son.