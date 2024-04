“No podría con tanta podredumbre”: Mónica Rodríguez lanzó ‘pulla’ para los políticos y aseguró que no hay líderes

Mónica Rodríguez es una presentadora y periodista paisa, recordada por su participación en producciones como ‘Día a día’ y ‘Mujeres al límite’ de Caracol Televisión. Luego de su inesperada salida del programa matutino las críticas no se han hecho esperar debido a que varios de los televidentes aseguraban que esto se trataba de las posturas políticas de la paisa. Aunque son pocas las veces en las que se ha referido al tema, recientemente Mónica sin pelos en la lengua lanzó ‘pulla’ para los políticos y aseguró que no hay líderes.

Actualmente, Mónica hace parte de Noticias 1 siendo una de las presentadoras principales de este formato, demostrando que se ha convertido en una de sus más grandes pasiones e incluso su nueva faceta como presentadora ha logrado ser todo un éxito. Recientemente, la paisa volvió a aparecer en otro programa de entretenimiento como lo es ‘Lo sé todo’ para referirse a la serie de propuestas que ha tenido en otros campos y de paso las advertencias que ha recibido.

“Opinar en este país no solo puede costarte la vida también te puede cerrar oportunidades laborales por ejemplo, recibí un sufragio en mi casa y para mí fue muy difícil porque no tenía con quien hablarlo”, aseguró Mónica Rodríguez.

A pesar de que han sido complejos los momentos que ha tenido que atravesar, también Mónica tuvo tiempo para referirse a aquellas propuestas que ha recibido más allá de la televisión, pues una de ellas fue precisamente, un lugar dentro de la política colombiana. Sin embargo, este camino no era uno de los deseados por la presentadora: “Yo ahí no duraría dos meses. No podría con tanta podredumbre que se alcanza a ver desde afuera. Yo no me veo en eso. No tengo la preparación, hay que no estudiar no tengo bagaje, hay que tener vocación para tener un cargo público. Eso es demasiado irresponsable hacerlo”.

Asimismo, Mónica reiteró que esta situación se la da a los que saben, mientras que ella sigue haciendo lo que verdaderamente le gusta frente a la pantalla, pero espera que quienes estén allí sean personas con compromiso e incluso habría enviado ‘pullas’ al actual gobierno, pues aseguró que actualmente no ve lideres en este país: “Que nos puedan guiar hacia algo bueno. Ojalá no me toque tragarme las palabras, pero política aquí no”.

Lo cierto es que no es la primera vez en que Mónica es sincera con aquello que piensa y que cree, pues sobre todo utiliza su cuenta de ‘X’ para referirse a aquello que le genera molestia, indignación o incluso los proyectos que busca tener una amplia visibilidad.