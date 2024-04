“¿Vas a ser papá así?”: Alina Lozano dejó mal parado a su esposo tras un penoso accidente doméstico

Alina Lozano no pudo evitar burlarse de su esposo, Jim Velásquez, luego de que él tuviera un pequeño accidente doméstico, mostrándose bastante incómodo en el proceso. Y a propósito de esto, la actriz lo dejó mal parado al cuestionarle si realmente podría ser un buen padre para su futuro hijo.

El par de creadores de contenido ha estado en la mira de muchos internautas a propósito de su polémica relación, la cual al principio fue duramente cuestionada debido a la diferencia de edad entre ambos, siendo esta de aproximadamente unos 30 años.

Este detalle hizo que le llovieran una gran cantidad de críticas, con muchos usuarios de las redes sociales mostrándose incrédulos respecto a si realmente estaban sacando adelante su relación o si todo se trataba de una actuación para generar dinero. Sin embargo, este tipo de comentarios cesaron cuando ambos se casaron.

Pero tal parece que la relación entre ambos no parece que terminará allí, ya que hace pocos días anunciaron que se convertirán en papás luego de hacerse varias pruebas de embarazo, mostrándose sumamente felices al respecto.

Sin embargo, Alina Lozano empieza a dudar de las habilidades parentales de Jim Velásquez, ya que no quedó del todo convencida tras su reacción al sufrir un pequeño accidente doméstico que le dejó una espina en su mano.

“Amigos, miren, un drama doméstico: Jim dice que se enterró una espina. No es cierto y no se la deja sacar, no se deja hacer nada. Amor, ¿vas a llorar y todo? ¿Vas a ser papá así?”, dijo la actriz en una historia mientras se reía de la penosa situación de su pareja.

¿Alina Lozano y Jim Velásquez realmente serán papás?

A través de las redes sociales, varios comentarios han circulado en relación a qué tan cierto es el hecho de que Alina Lozano realmente logró quedarse embarazada, con muchos usuarios de las plataformas digitales indicando que clínicamente es casi imposible y que esto solo se trata de un cuento de la pareja para seguir generando contenido.

Ante esta serie de comentarios, el par de colombianos decidió pronunciarse al respecto, comenzando un clip diciendo que toda la situación de su embarazo es mentira, que compraron la prueba de embarazo en el mercado negro y que se arrepienten porque la situación se les escapó de las manos.

Sin embargo, de cara al final de clip cambian el discurso, indicando que esas palabras eran las que sus detractores querían escuchar, revelando que no son ciertas y que realmente sí tendrán un bebé juntos, dejando ver que Alina Lozano era la más alterada por esta situación.