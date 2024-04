“No estoy ofendido”: ‘Culotauro’ habló de las declaraciones de Julián en ‘La Casa de los Famosos’

El comediante conocido como ‘Culotauro’ ha respondido con su característico sentido del humor a los comentarios que recibió por parte del actor Julián Trujillo durante su participación en ‘La Casa de los Famosos’. Tras revivir la tensa situación en el reality a través de videos que circulan en redes sociales, el humorista no perdió la oportunidad de dirigirse a sus seguidores para abordar el tema.

Con su habitual estilo desenfadado, ‘Culotauro’ aseguró no estar ofendido ni preocupado por los comentarios de Trujillo, quien lo calificó de desequilibrado mental durante un momento tenso en el programa. “Cómo alguien puede decirle desequilibrado a otra persona sin saber que él no es desequilibrado. No estoy ofendido ni ofuscado”, expresó el comediante ante sus miles de seguidores.

Aunque muchos podrían interpretar sus palabras como una confirmación de los comentarios de Trujillo, ‘Culotauro’ afirmó que no le da importancia a lo que piensen los demás y que no guarda resentimiento hacia ninguno de sus excompañeros de ‘La Casa de los Famosos’. Reconoció que el ambiente tenso del programa puede llevar a reacciones impulsivas, pero lamentó el uso de la manipulación y las estrategias para desacreditar a otros participantes.

En un tono jocoso, ‘Culotauro’ mencionó las estrategias de juego de algunos participantes y se refirió a la carrera de Julián Trujillo comparándola con la necesidad de ‘Enfermeras’ para avanzar, haciendo alusión a un momento particularmente cómico del programa. A pesar de las tensiones y los roces entre los concursantes, el comediante enfatizó que ‘La Casa de los Famosos’ es un espectáculo y que lo importante es disfrutar el momento.

Con sus declaraciones, ‘Culotauro’ dejó claro que prefiere mantener una actitud positiva y divertida ante las situaciones conflictivas que puedan surgir en el programa, demostrando una vez más su habilidad para enfrentar los momentos difíciles con humor y buen ánimo.