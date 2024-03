‘Culotauro’ de ‘La Casa de los Famosos’ reveló las tristes razones por las que se fue de la casa con solo 15 años

Camilo Díaz es el nombre de pila de ‘Culotauro’, comediante que se ha ganado el cariño de millones de colombianos con su aparición en ‘La Casa de los Famosos’, programa en el que ha mostrado su personalidad auténtica a pesar de que hay otros concursantes que critican su ingenio y creatividad. Pero el camino para ser considerado ‘famoso’ no ha sido fácil y antes de entrar al concurso el comediante dio a conocer parte de su historia de superación.

Díaz ha demostrado con su carrera que los sueños se consiguen trabajando con constancia y responsabilidad, ideal de vida que lo llevó a pasar de ser trabajador en una carnicería a ser uno de los humoristas que más la rompe en las redes sociales, apareciendo en formatos como ‘Con Ánimo de Ofender’, y ‘Por la Ventana Pódcast’; esté último audiovisual uno de sus máximos orgullos, ya que se realiza a bordo del carro que en su momento le dio lo de la ‘papita’.

Precisamente ‘Culito’, dio a conocer en entrevista con ‘Ser o no ser Pódcast’, parte de su historia de vida, en la que sus afectaciones físicas y la depresión que le causaba el bullying al que era sometido, quedaron a un costado para sus familias, luego de tener un apretón económico:

Recomendados

“Salí muy pronto de mi hogar, como a eso de los 15 años, porque pues, uno, mi mamá, no tenía mucho tiempo para mí; y realmente que un niño sea cojo, que tenga depresión, que sea gordo, pasa a un segundo plano cuando hay que comer y pagar deudas. Realmente la depresión no existe para la clase media baja. (...) Mi cucha me enseñó a trabajar desde muy pequeño”, afirmó Díaz al programa web.

Adicionalmente, ‘Culotauro’, reveló con gran cariño que en días especiales como Halloween, Navidad e incluso la celebración del Día de la Virgen del Carmen, su abuela materna los motivaba a salir a la calle a vender distintos productos para salir adelante.