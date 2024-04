“Malos perdedores hacen eso”: Juan Diego Alvira entre risas ‘le cantó’ sus verdades a famoso medio de comunicación

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más queridos de la televisión colombiana, pues cuenta con un amplio camino en la industria, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público a partir de sus diversas apariciones en reconocidos medios como ‘El tiempo’, ‘City TV’, ‘Noticias Caracol’, ‘Revista Semana’ y actualmente cuenta con su propio programa ‘Sin carreta’. Sin embargo, en medio de su búsqueda por seguir atrayendo audiencia, generando una alianza con la emisora ‘Olímpica Estéreo’ y Alvira entre risas ‘le cantó’ sus verdades a famoso medio de comunicación.

Aunque el periodista ha estado más emocionado que nunca por los resultados que ha tenido a lo largo de su programa que de paso terminó convirtiéndose en un sueño cumplido, Alvira tiene claro que la competencia por audiencia es más compleja de lo que se cree, luchando a partir de la generación de nuevos contenidos y también de otras miradas que no tienen los medios de comunicación tradicionales.

En medio de esta búsqueda, una de las nuevas noticias que le terminó dando a sus seguidores tiene que ver precisamente con la alianza que confirmó durante su más reciente visita a ‘Olímpica Estéreo’ asegurando que ‘Sin carreta’, su programa estará haciendo parte de la emisora durante los martes y jueves a través de la cabina y también en las calles con el fin de contarles a los oyentes los hechos que son noticia en el país y caso similar se dará con la emisora en el programa de Juan Diego Alvira.

A lo largo de su visita, por supuesto, la emoción terminó siendo la principal protagonista, teniendo tiempo para uno que otro ‘chiste’, siendo el periodista quien inició con las declaraciones: “También estoy emocionado y el motivo de estar hoy aquí es porque quiero felicitarlos a todos por ser los número uno. Aquí hay un dato que vale la pena especificar en todo el país”.

Seguidamente, quien no dudó en referirse al tema fue precisamente el humorista de la emisora, ‘Boyacomán’ que generó diversas opiniones con sus palabras: “Como seremos de duros que sacamos a Caracol Radio de la medición, imagínese. Ay, yo no vuelvo por aquí porque perdí. Ay me llevo el balón”, pero en medio de la misma tónica y también en medio de risas, Alvira no se quedó atrás frente a los que serían “chistes” cargados de pullas para el otro medio de comunicación, pues el periodista reiteró: “Los malos perdedores hacen eso. De verdad los felicito”.

Lo que resulta evidente es que Juan Diego está más feliz que nunca de poder llevar a cabo nuevos proyectos, los cuales terminen beneficiando al que fue su más grande sueño un día y hoy es una realidad, ‘Sin carreta’ del Canal Uno.