”Yo les dije”, Yina Calderón habló de las actitudes de Karen Sevillano y por qué no la soporta

En Colombia, el mundo del entretenimiento tiene personajes que se destacan más que otros por su personalidad y las polémicas que desatan, pero esto se da muchas veces gracias a la visibilidad que obtienen en televisión, como lo fue el caso de Yina Calderón que en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ protagonizó varios enfrentamientos con sus compañeros, y luego, en redes sociales, se encargó de capitalizar seguidores que están al tanto de sus negocios y sus ácidos comentarios hacia los demás famosos. Ahora que en Canal RCN tiene al aire ‘La casa de los famosos’, Karen Sevillano se ha encargado de ser una de las participantes más relevantes, no solo por su jocosa personalidad como influenciadora, sino por la manera en la que le habla a las otras celebridades en la casa estudio, por lo que incluso en redes sociales, hay quienes han pedido que ya no hagan parte del reality.

Yina Calderón se fue en contra de Karen Sevillano

Es por ello que Yina Calderón había advertido a sus seguidores por los comportamientos de la creadora de contenido, puesto que reveló en su momento, que la conocía y la experiencia que tuvo con ella no fue la mejor, incluso siendo ella también una de las mujeres más sonadas por su particular forma de ser.

“Yo cuándo no tengo la razón… amor esa mujer es una estoposa, yo la he tenido de frente. Nosotras dos estuvimos en otro programa y esa mujer grite y grite e irrespete a todo el mundo, hasta que yo dije sabe qué, me retiro. Ella es grosera, es una persona que siempre está gritando, que quiere llamar la atención”, acotó Calderón sin ningún tipo de filtro, justo cuando Sevillano se vio envuelta en una discusión con ‘la Segura’, Martha Isabel Bolaños hasta quedar sancionada y nominada por el jefe del reality show.

Recomendados

Yina Calderón desató polémica al hablar de ‘la Segura’

Además, la empresaria habló de la otra influenciadora que se encuentra en el programa y que con su personalidad ha generado algunos desencuentros en ‘La casa de los famosos’, puesto que al decir las cosas sin filtro, ha herido sentimientos en sus compañeros.

“La verdad yo siento que La Segura es una insegura, pero no siento que sea mala persona... Pero, como es una insegura, hace lo que dice la otra y ella jura que haciendo lo que dice la otra queda bien. Entonces es como una persona manipulable, siento yo. Que es fácil como que uno la pueda convencer de que haga algo”, indicó Yina.

Tras sus declaraciones, los seguidores de ‘la Segura’ salieron a su defensa, expresando que Natalia no se deja manipular, sino que por el contrario cuando algo no le ha gustado de su amiga, se lo ha dicho de frente.