“Dormíamos los 4 en una habitación”: Karen Sevillano abrió su corazón y contó las complejas situaciones que vivió

‘La casa de los famosos’ es el ‘reality’ de RCN Televisión que hace poco un mes llegó a ser parte de la televisión colombiana, aunque su ‘rating’ no ha sido el mejor logra ubicarse en los primeros puestos como los programas más vistos en el país. En medio de los diversos capítulos han sido varios los famosos que han logrado destacarse, entre ellos Karen Sevillano, quien abrió su corazón y contó las complejas situaciones que vivió

En medio de las lágrimas, Karen Sevillano aseguró en medio de la Línea de la vida que su niñez fue algo complejo, pues la economía en su casa no era lo mejor: “Mi mamá, mi papá, mi hermana y yo dormíamos en una misma habitación los 4, habitaciones en alquiler en esa cara nos trataban muy mal. Nos echaban. Nos humillaban. No nos dejaban estar en ciertos espacios de la casa solo porque nosotros pagábamos una habitación. Ser niña negra alrededor de personas ignorantes no es fácil”.

Asimismo, Karen reiteró que siempre veía a su tía Dulce como una protectora y con la que se sentía segura, ya que su mamá tenía que trabajar: “No fue fácil, tuve una infancia que me enseñó a valorar lo que tengo hoy. Yo sé lo que es no tener nada. No solamente me dolía, no tener, sino... ver que mis padres estaban haciendo lo mejor que ellos podían, pero a veces no les alcanzaba”.

Sin embargo, las fuertes declaraciones de Karen no terminaron allí, pues reiteró que tuvo que aprender a defenderse, pues no podía dejarse tratar mal, ya que sufrió durante un tiempo de bullying en su colegio, donde su tía Dulce, según ella, dio la guerra con todo el mundo por tener un respeto. Pero, para el 2016, una parte importante de su vida, es decir, su tía fallece a causa de un cáncer que se la llevó en 6 meses.

Las lágrimas por parte de Karen de ‘La casa de los famosos’ fueron evidentes, resaltando que varios pensamientos vinieron a su mente, pues piensa que si hubiera tenido dinero, la situación de salud de su tía hubiese sido otra y habría recibido una atención mucho mejor: “Nosotros vimos como el cáncer terminó con la vida de mi tía en menos de 6 meses”, siendo este uno de los golpes más difíciles para ella.