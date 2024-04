“¿Sos famosa de qué?”: Karen Sevillano contó que su papá desconoce por qué es tan popular en redes

Karen Sevillano, una de las participantes más destacadas en el reality ‘La Casa de los Famosos’, ha generado conversación debido a un revelador momento en el que compartió detalles sobre su vida fuera de las redes sociales. La influencer confesó que su padre desconoce la razón de su fama en las plataformas digitales, lo que evidencia una brecha generacional y una peculiar dinámica familiar.

En un video compartido en redes, Sevillano dialogó con Juan David Zapata, uno de sus compañeros en la casa, sobre cómo ha cambiado su vida desde que se volvió famosa en las plataformas. La caleña reveló que, aunque no se siente tan famosa, al salir a la calle percibe el reconocimiento que ha adquirido a lo largo de su carrera como influencer. Incluso su padre, ajeno al mundo tecnológico, le ha preguntado por qué tantas personas la reconocen donde quiera que vaya.

Entre risas, Karen compartió cómo su padre la cuestionaba sobre su fama: “¿Karen, vos sos famosa de qué, que yo no entiendo?”. Este diálogo evidenció la desconexión entre generaciones y el contraste entre la percepción de la fama en las redes y la comprensión tradicional de la misma.

Aunque Sevillano ha comenzado a acostumbrarse a la fama, confesó que todavía se siente extraña y le pesa no saber cómo interactuar adecuadamente con sus seguidores en persona. Cuando Juan David le preguntó si sale a la calle normalmente, Karen señaló que, si bien algunas personas pasan desapercibidas su presencia, otras la abordan para hablar con ella y pedirle fotografías.

La influencer recordó un incidente ocurrido hace un año, donde se vio sorprendida por su propio nivel de reconocimiento. “Me pasó hace un año, que yo nunca pensé que fuera tan reconocida, me fui a rumbear y no pude en Cali y me tocó irme del lugar”, compartió Karen, destacando cómo la fama ha afectado su vida cotidiana de maneras inesperadas.

En las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos expresaron su descontento con el comportamiento de Sevillano en la casa, afirmando que esperan volver a ser fanáticos de RCN cuando ella salga del reality. Otros respaldaron a su padre, señalando la ironía de la fama. Sin embargo, hubo elogios para Karen, destacando su personalidad empoderada y su habilidad para hacer reír con sus videos.