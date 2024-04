⁠¿Regresa el ‘pequeño gigante’? Maluma reveló que regresará una de sus etapas más halagadas

Maluma es uno de los cantantes de reggaeton más elogiados de la actualidad, ya lleva varios años en la escena del reggaeton y ha tenido varias etapas en su carrera, en algunas hasta se cambió de nombre. Ahora, que es padre de una pequeña niña, ha afirmado que le ha servido de inspiración para seguir haciendo música, por medio de sus redes sociales, mostró que estaba viviendo una tarde de estudio que dejó como resultado algunas grabaciones.

Incluso, en un post de redes sociales, el cantante afirmó que una de sus etapas más aclamadas y polémicas estaría de regreso en su carrera: se trata de su regreso al género del trap, aunque Maluma ya ha sumado varios éxitos con este tipo de canciones, como ‘Cuatro Babys’ y ‘Un Polvo’ en sus últimos trabajos discográficos se ha enfocado más hacia el reggaeton, por lo que la expectativa de Maluma en este género es muy alta.

Pese a esto, muchos piden que si vuelve a esta etapa de su carrera, vuelva a raparse, uno de sus looks más favorecedores para sus fanáticas, con comentarios como “pero que regrese Maluma pelón, si no es así, no”, dejaron ver su particular petición.

Recomendados

El premio con el que Maluma compenso no ganar el Grammy

Maluma expresó su frustración a través de las redes sociales después de perder en la categoría por la que estaba nominado. Aunque algunos interpretaron sus palabras como una simple reflexión sobre su experiencia, para otros indicaban cierto resentimiento por no haber ganado. Maluma declaró: “No ganamos en esta ocasión, pero yo soy ‘Don Juan’, un OG, este es el comienzo. Un Grammy no define ni la calidad ni el éxito de los artistas”.

Aunque el cantante no logró obtener el premio anglo, aprovechó para presumir otro de sus lujos y logros durante los Grammy. Maluma afirmó: “Qué noche, mi Grammy fue la copa que me dio la goat”, refiriéndose a Jay Z. El cantante paisa recibió champaña del rapero estadounidense y brindaron juntos. Esta acción fue elogiada por muchos de los seguidores de ‘Don Juan’. Además, Maluma felicitó a Karol G por ganar su primer Grammy anglo en su carrera, el cual Maluma mismo entregó.