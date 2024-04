“Un frío en el estómago”: Maluma preocupó a sus fans al tomarse esta foto con su hija

Maluma está experimentando una de las etapas más emocionantes de su vida tras el nacimiento de su hija Paris. El famoso “Pretty Boy” ha decidido hacer una pausa en su carrera artística para dedicarse por completo a la paternidad junto con su pareja Susana Gómez.

En sus redes sociales, Maluma ha compartido con sus millones de seguidores momentos entrañables junto a su pequeña, describiendo los primeros días de su hija como los mejores de su vida. Las imágenes y videos muestran al artista cargando y mimando a Paris, demostrando su amor y dedicación como padre primerizo.

La foto que preocupó a los seguidores de Maluma en redes

Sin embargo, una reciente publicación del cantante ha generado preocupación entre algunos de sus seguidores. En la foto en cuestión, el intérprete de ‘Felices los 4′ y ‘Sobrio’ aparece montando a caballo mientras sostiene a su hija Paris, quien aún no ha cumplido un mes de vida.

Las críticas no se hicieron esperar, con usuarios expresando su preocupación por la seguridad de la bebé. “Amo los caballos, pero son animales y no está bien subir a una recién nacida que aún no sostiene la espalda”, “Un peligro, ¡qué locura es esa!” y “No podría confiar en subir un caballo con una bebé”, fueron parte de los comentarios que inundaron las redes sociales.

Los seguidores instaron a Maluma a tener más precaución y a esperar unos meses antes de realizar actividades de riesgo con su hija. Algunos incluso mencionaron el riesgo de accidentes que podrían ocurrir al montar a caballo con un bebé tan pequeño.

Ante la oleada de críticas, Maluma aún no ha emitido ningún comentario al respecto. Sin embargo, lo instaron a tomar en cuenta las preocupaciones de sus seguidores y sea más cuidadoso en el futuro al compartir momentos con su hija en situaciones potencialmente peligrosas.