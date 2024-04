¿Le quedó gustando? Campanita y Kratos en el Desafío XX hicieron una curiosa revelación tras dormir juntos

El reality del Canal Caracol, el ‘Desafío’ se ha convertido en uno de los más esperado año a año por los televidentes, gracias a las diferentes pruebas a las que se someten los desafiantes para buscar llegar a la tan anhelada final y quedarse con el premio de $400 millones. En esta última temporada del ‘Desafío XX’, hay participantes que se han llevado el cariño y han creado su propia fanaticada, por lo que Campanita, incluso, reveló a Andrea Serna, una curiosa anécdota con Kratos.

Como es costumbre, la presentadora Andrea Serna tiene una charla previa a las pruebas, por lo que fue sorprendida por la confesión de uno de los participantes tras compartir la cama con otro de sus compañeros.

¿Qué pasó entre Campanita y Kratos?

El bailarín profesional, Franck Stiward Luna Valencia, más conocido como Campanita, dejó saber que suele dormir con el jugador de rugby en la misma cama, pero tras pasar una noche separados, sus emociones cambiaron y se sintió triste por haber dormido solo.

La curiosa revelación hizo que Campanita explicara a Serna que él cree que la tristeza de su compañero se debe a que cuando durmieron juntos, él amaneció acostado de lado, algo que según él, a Kratos le quedó gustando.

La anécdota desató risas entre los participantes, los televidentes e incluso hizo que AndreaSerna en forma de broma dijera que no quería tener más detalles de lo sucedido cuando comparten cama en las noches del ‘Desafío XX’.

Vale la pena mencionar que la confesión se dio luego de que Andrea Serna le preguntara a Alejo con quién está durmiendo o con quién le gustaría dormir, a lo que él entre risas dijo que “sapearía” a su compañero.

Alejo confesó que duerme entrepiernado con Renzo, mientras que Campanita dijo:

“Yo estaba durmiendo con Kratos pero me dejó solo ayer porque Gamboa estaba en recuperación y Kratos quizo dormir conmigo, y yo amanecí de ladito y a Kratos le dieron ganas... entonces él dijo que no se iba a arriesgar más conmigo y me dejó durmiendo solo ayer”.