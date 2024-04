Campanita dice que extraña a Vittorio y pone precio para acompañar a alguien en ‘El Cubo’ del ‘Desafío XX’

El capítulo 6 del ‘Desafío XX’ inició con una de las ocurrencias de Franck Stiward Luna Valencia, quien en la competencia se hace llamar Campanita, pues el joven oriundo de Cali, sostuvo uno de sus acostumbradas conversaciones con el equipo Gamma.

Desde uno de los costados de la casa les gritaba a las mujeres de ese equipo para indicarles que extraña a Vittorio, su amor platónico en competencia que se convirtió en el primer eliminado de la edición de los 20 años del ‘Desafío XX’.

Sus palabras no tardaron en surgir efecto en las competidoras quienes destacaron la energía del miembro de la casa Omega, que les alegra con cada una de sus ocurrencias en la Ciudad de Las Cajas.

“Yo dije que llego a hablar de Vittorio y me pongo a llorar, pero ya no me siento tan mal porque pude tocar a Vittorio dos veces. Le pegué una abrazada ahí en frente de la cámara y no tuve nada que ver”, dijo Campanita a sus compañeros.

Ante sus palabras, Gaspar indicó que percibe que Campanita es el concursante más querido del ‘Desafío XX’ y que nadie se atrevería a ponerle un chaleco. Por su parte, Alejo aseveró que de seguir comportándose de la misma forma puede llegar a ser el finalista de la competencia.

“La única forma que a usted le pongan un chaleco es que le esté bajando el marido a alguna” — Kratos

Gaspar agregó que le gustaría que se incluya ‘El Cubo’ como uno de los premios de las competencias y que seguramente todos quisieran invitar a Campanita, pero el caleño respondió de manera directa le puso precio a su compañía.

“Yo me voy a vender, 2 millones para que me lleven a El Cubo. Me quieren coger de salvación y ningún, ningún” — Campanita

“Extraño a Vittorio” Campanita protagoniza del inicio del capítulo del #DesafioXX pic.twitter.com/1V00OcV8MU — Luis Fernando Herrera (@luisferheroch) April 9, 2024

Es de recordar que el bailarín tuvo una gran afinidad por el capitán de Gamma con quien llegó a compartir y protagonizar diversos momentos que causaron sensación entre los televidentes del ‘Desafío XX’. Al finalizar la prueba se dieron el abrazo anhelado por Campanita y el ingeniero de bienestar le dijo unas cosas, pero sinceras palabras.