Cristina Hurtado aseguró que ‘mete las manos al fuego’ por quién sería su favorito en ‘La casa de los famosos’

‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión es uno de los ‘realities’ que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas. En un primer momento debido al amorío y por ende, infidelidad de Nataly Umaña con Melfi, siendo el afectado Alejandro Estrada. Además, son varias las polémicas generadas entre ‘La Segura’, Karen Sevillano y Martha Isabel Bolaños. Pero a lo largo de los más de dos meses que lleva al aire los televidentes ya tienen a su favorito dentro del concurso y quienes también contarían con su preferido en el ‘reality’ serían sus presentadoras en este caso, Cristina Hurtado, quien aseguró que ‘mete las manos al fuego’ por su favorito en ‘La casa de los famosos’.

La paisa fue una de las más recientes invitadas al programa ‘Buen día Colombia’ de RCN, donde reveló que si bien, cuenta con horarios definidos debido a que el programa los 7 días de la semana es en vivo. También, busca compartir durante gran parte del día con su pequeño, Mateo quien llegó hace poco más de tres años a su familia. En cuanto a los tiempos que puede compartir con su pareja, Josse Narváez aseguró que son limitados, pues él es quien debe madrugar mientras que ella llega a su casa sobre la media noche.

Eso sí cuando tienen tiempo para compartir en pareja no pasan de largo para poder charlar sobre ‘La casa de los famosos’ y hacer evidentes cada una de sus opiniones frente a los diferentes participantes. Uno de los temas que por supuesto, no podían pasar de largo fueron las últimas peleas entre karen Sevillano, ‘La Segura’ frente Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños asegurando que estas situaciones no resultan ser nada sencillas debido al encierro y los otros factores por los que deben atravesar a la hora de estar en el ‘reality’.

Pero también resultó soltando dato sobre quien sería su favorito en ‘La casa de los famosos’: “Pero que me dicen que Mafe Walker. No trata mal ni habla mal de nadie. No se mete en chismes. Yo meto las manos al fuego por ella. Esa niña, yo creo que uno dice ‘jajajaj y uno se ríe a veces por sus códigos, sus conexiones, pero es un tema muy importante. ‘Me amo, te amo’ hay no que risa, eso no da risa. Ustedes no saben las trascendencia que tiene ese mensaje. Esa niña no habla mal de nadie, ella evita los chismes y los problemas. Tú no le ves metida en chismes en problemas”, fueron algunas de las declaraciones de Cristina Hurtado.

Asimismo, la famosa presentadora reiteró que incluso cuando Karen Sevillano habló en manera de chiste sobre su mamá, Mafe reaccionó de la manera más decente posible con el fin de llamarle la atención a Karen: “Solo le dijo desde el corazón, con nuestros familiares no. Y yo decía esta mujer que capacidad”.