‘La Segura’ y Karen tuvieron fuerte agarrón ¿se acabó la hermandad?

La convivencia dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia sigue en caída libre tras los roces que han tenido algunos de los participantes y esta vez ha sido uno que han protagonizado las creadoras de contenido digital Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’ y Karen Sevillano.

Todo se dio cuando Karen Sevillano le escondió el desayuno a ‘La Segura’ y tal parece que esto no le gustó por lo que le reclamó, pero las diferencias fueron muchas lo que las terminó de enervar, pese a que Karen aclaraba que se trataba de una broma.

Por qué Karen fue tan grosera y le puso el plato encima???? Hasta de muerta de hambre la trato #LaCasaDeLosFamosos #lacasadelosfamososcol

pic.twitter.com/z3j8XD81Gc — MafeWalker StanAccount (@XenomorphFairy) March 15, 2024

Sin embargo, a los pocos segundos la discusión alcanzó otro nivel que incluyó gritos y ofensas que no pasaron desapercibidas delante de sus compañeros quienes creían que todo era actuado.

“No se los cree nadie esa actuación o ¿es en serio?” peguntaba confundido Omar Murillo más conocido como ‘Bola 8′, pero ‘La Segura’ se lo negó y reitero que a Karen “le gusta que los demás se queden callados. Simplemente que me hable mal delante de la gente. Si me va a hablar me dice las cosas en el baño, no me las tiene porque decir acá”.

“Cállate mejor” — ‘La Segura’

“Cállate vos” — Karen Sevillano

Acto seguido ‘La Segura’ le recriminó que no puede humillarla delante de sus demás compañeros a lo que Karen precisó que no lo hizo, pero esto fue el detonante para que ‘La Segura’ tirara el plato de comida sobre la mesa, mientras los demás le decían que esa no era la manera.

La Segura le tira el plato a Karen luego de discutir por una broma.#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/oVO6LE2xuu — Martha stan account. (@commentsLCDLF) March 15, 2024

Karen insistía en que era una broma, y luego en el baño se desahogó con Kevin Fuetes, más conocido como ‘Pantera’, reiterando que no se lo comió ni mucho menos le habló mal y que hacía mucho show por un simple huevo y una galleta.

Los televidentes creen que es una prueba

En las redes sociales no han dejado de reaccionar a la discusión, pues sería la primera en la que ambas estarían en contra, por lo que creen que simplemente se trata de una prueba que les pidió ‘El Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ como ha ocurrido con otros participantes.

La pelea de Karen vs Segura es una prueba mandada por el jefe.



Tienen que ser extremadamente reales para que sea prueba superada.#LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/HhIn1e0wTG — R̴̛̰̖̪̤̮͉͕̥̘̦̾́̏̈́͌̋̒̚͝ơ̷̧̨̗͙͍̙̯̟̭͉̓͒̈́́̚!̵͇͙̊̔̽̐̃̚ (@R0SSYB00P) March 15, 2024

Dios mío pero La Segura y Karen actúan mejor que los propios actores de la casa JAJAJAJA #LaCasaDeLosFamososColombia#LaCasaDeLosFamososCol — Alterego (@nosabenr) March 15, 2024